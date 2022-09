PSG : Messi-Neymar-Mbappé, un difficile ménage à trois !

La suite après cette publicité

Au Groupama Stadium et sous le regard attentif de 58 230 spectateurs, la huitième journée de Ligue 1 s'est clôturée par un choc alléchant entre l'Olympique Lyonnais, sixième au coup d'envoi, et le Paris Saint-Germain, deuxième après le nul de son rival marseillais contre le Stade Rennais (1-1). Alignés en 4-4-2, les hommes de Peter Bosz ont finalement concédé une troisième défaite de rang après les deux revers concédés face à Lorient (1-3) puis contre l'AS Monaco (1-2). Grâce à une réalisation de Lionel Messi dans les premiers instants, les hommes de Christophe Galtier ont, quant à eux, repris leur fauteuil de leader. Une rencontre intense où chacune des deux formations aura eu ses temps forts mais où la Pulga, Neymar et Kylian Mbappé auront, une fois n'est pas coutume, vécu des soirées bien différentes.

La connexion Messi-Neymar rayonne !

Titularisé, sans surprise, dans le 3-4-2-1 de l'ancien technicien des Aiglons, le duo Messi-Neymar s'est, en effet, montré rayonnant. En soutien de Kylian Mbappé, bien moins séduisant qu'à l'accoutumée, l'Argentin et le Brésilien ont ainsi fait parler leur classe sur la pelouse rhodanienne. Rapidement complices, les deux anciens barcelonais se trouvaient parfaitement d'entrée de jeu. Au départ de l'action, Neymar perforait la défense lyonnaise et trouvait l'octuple Ballon d'Or qui concluait d'une frappe finement placée sur la droite d'Anthony Lopes (0-1, 5e). Un début de soirée idéal pour les deux stars parisiennes qui n'en finissent plus de se trouver. Dans cette optique, le statisticien Opta révèle en effet que les deux hommes se sont déjà échangés 5 passes décisives chacun depuis le début de saison. Impliqués et sur tous les bons coups, Messi et Neymar se retrouvaient quelques instants plus tard.

Sur un bon mouvement parisien, le numéro 30 des Rouge et Bleu décalait Neymar sur la gauche. Ce dernier lui remettait mais Tagliafico, vigilant, repoussait finalement le ballon en corner. Qu'importe. Aperçue, week-end après week-end, la connexion entre les deux anciens coéquipiers au Barça ne cesse de grandir, et ce pour le plus grand bonheur de tous les Parisiens ou presque... Et pour cause. Légèrement esseulé en pointe, ce dimanche soir, Kylian Mbappé n'a clairement pas eu le même rendement que ses deux compères d'attaque. Intéressant dans le duel et globalement très à l'aise pour éliminer, le Bondynois n'a, cependant, pas eu le même impact sur cette rencontre. Oubliant, parfois, ses partenaires et pas en réussite aux abords de la surface adverse, il a souvent admiré la complicité de Messi et Neymar. Un duo de feu sur lequel Nordi Mukiele, interrogé par nos soins en zone mixte, s'est notamment exprimé : «ce n'est pas moi qui vais vous le dire (si c'est un duo de feu, ndlr). Je pense que tout le monde connaît les qualités des deux joueurs. Ils ont été très bons aujourd'hui, ce soir. On peut même dire que les trois (avec Mbappé, ndlr), ont été bons. Ça a été important, on a défendu tous ensemble. On a marqué un but beau et rapide. Ce qui nous a mis sur le bon chemin. J'aurais aimé qu'on en marque plus».

Neymar remplacé, Mbappé esseulé...

Plus discret au retour des vestiaires - le PSG subissant un peu plus la pression lyonnaise dans l'entrejeu - le duo Messi-Neymar est finalement réapparu dans le dernier quart d'heure et, une fois de plus, sans le Bondynois. De nouveaux échanges de classe mondiale (78e, 79e) qui auraient pu permettre au champion de France en titre de prendre le large. En vain. Malgré un dernier coup franc sublime de l'international argentin (162 sélections, 86 buts) repoussé par le dernier rempart des Gones, le score n'évoluait plus. Inspirés en retrait de Mbappé, justes techniquement et précieux dans leurs nombreux décrochages, Ney et Messi ont réalisé une prestation plus que convaincante. Malgré cette complicité affichée et la performance moins clinquante de l'ancien Monégasque, c'est bien Neymar qui a dû céder sa place à Carlos Soler dans les tous derniers instants (86e).

Une décision que le Brésilien n'a, semble-t-il, guère apprécié mais pour laquelle Christophe Galtier s'est justifié sur Prime Video. «Neymar, c'est lui qui donne le meilleur équilibre. Il a du volume, de l'intensité, il est généreux pour l'équipe. Il est capable de se replacer, d'avoir de la fulgurance et de la qualité technique. Dans ces matches-là, les grands joueurs doivent ressortir. Il est sorti à mon sens un peu rincé, un peu en colère mais c'est normal. Il a un comportement irréprochable», a ainsi assuré le technicien de 56 ans avant d'en dire plus en conférence de presse.

«Le trio dur à gérer ? Vous savez quand vous avez des joueurs de ce niveau-là, les joueurs sont toujours difficiles à gérer mais ce sont ces joueurs-là qui nous permettent de gagner. Pour répondre vraiment à votre question (changement de Neymar devant, ndlr), il va arriver un enchaînement de matchs très important, il restera quatre ou cinq joueurs à l'entraînement, ils vont tous partir en sélection, je pense que beaucoup vont jouer et derrière on aura un enchaînement de 13 matches avec des matches décisifs en Champions League, notre parcours en championnat, 13 matches avant la Coupe du Monde, il faudra vraiment des rotations et des sorties en cours de match plus tôt pour que mes joueurs puissent encaisser la charge qu'il va y avoir et que l'effectif vive du mieux possible», a ainsi reconnu Galtier avant de souligner l'importance de Neymar dans l'équilibre du collectif. Une chose est sûre, entre le calendrier et les égos, le technicien parisien n'est pas au bout de ses peines dans ses choix quant à la rotation. Plus particulièrement celle concernant la MNM...