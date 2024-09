Affaire Paul Pogba : la justice ordonne un procès pour six proches dont son frère Mathias

Un nouveau rebondissement dans l’affaire Pogba. En effet, il y aura bien un procès dans l’affaire de la séquestration du milieu de terrain français. Deux juges d’instruction parisiens ont ordonné ce mardi le renvoi devant le tribunal correctionnel de six connaissances et proches de Paul Pogba, dont son frère Mathias, après deux ans d’investigations sur la séquestration et l’extorsion du footballeur en 2022, a indiqué l’Agence France Presse.

Le joueur racontait avoir été séquestré dans un appartement de Montévrain (Seine-et-Marne) par des hommes cagoulés et armés d’un fusil d’assaut, en mars 2022. Ces malfaiteurs l’auraient par la suite contraint à leur remettre de l’argent et l’auraient forcé à signer des contrats commerciaux. Les braqueurs non identifiés lui auraient réclamé pas moins de 13 millions d’euros.

Une affaire familiale

Le grand frère de la fratrie Pogba avait publié en 2022 une série de vidéos sur les réseaux sociaux durant lesquelles il accablait son frère et affirmait que ce dernier les avait abandonnés depuis plusieurs mois, faisant tourner cette affaire en drame familial.

Cette année n’est décidément pas la plus reluisante pour le champion du monde 2018, qui a été suspendu sportivement pour les quatre prochaines années après avoir été testé positif à la testostérone.