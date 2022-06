Espagne - Portugal : les notes du match

Le premier choc de cette troisième Ligue des Nations voyait s'opposer l'Espagne, finaliste vaincu par la France l'an passé, et le Portugal, vainqueur de la toute première édition. Avec Gavi et Carlos Soler au milieu de terrain, la Roja, qui reste sur quatre victoires de rang, se devait de bien commencer la compétition face à la Seleçao, qui voyait la première titularisation en sélection de Rafael Leao, élu meilleur joueur de Serie A avec l'AC Milan, championne d'Italie. Et dès le début de la rencontre, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone dégainait la première frappe, finalement déviée en corner (3e). Pourtant bousculés, les hommes de Fernando Santos se réveillaient progressivement et inquiétaient la défense espagnole, notamment grâce à Leao, dont le tir puissant passait juste au-dessus des buts de Simon (18e). Plus hauts sur le terrain, les Portugais se faisaient finalement surprendre sur un contre mené par Gavi : le numéro 9 lançait Sarabia, qui servait ensuite Morata pour tromper Costa (1-0, 25e) et inscrire son 26e but en sélection. Soler n'était pas loin de faire le break mais sa double occasion ne donnait rien (29e). Le Portugal réagissait dans le dernier quart d'heure, mettant la pression dans le derniers tiers, sans danger.

Au retour des vestiaires, la Seleção das Quinas repartait avec les mêmes bonnes intentions qu'en fin de première période en poussant les joueurs de Luis Enrique dans leur camp, mais ces derniers profitaient de ce choix tactique pour procéder en contre, sans pour autant concrétiser. Au fil du match, les transmissions semblaient moins précises, les interventions défensives parfois en retard. Bien décalé par A. Silva, Leao, encore au bon endroit pour trouver le chemin des filets, était mis en échec par Simon (59e). Absent du onze titulaire, Cristiano Ronaldo faisait son entrée (62e) pour renverser la vapeur dans ce choc de la péninsule ibérique. Lancé en profondeur, Morata aurait pu s'offrir un doublé mais sa tentative de ballon piqué passait bien loin des buts adverses (64e). Passeur, Sarabia souhaitait se muer en buteur mais sa frappe au premier poteau ne trouvait que le petit filet extérieur gauche de Costa (74e). Et sur un centre parfait de Cancelo à droite, l'entrant Horta trompe le dernier rempart espagnol pour remettre les deux équipes à égalité. Un score qui aurait pu changer si Alba avait soigné son coup de tête, qui passait à côté du but vide (87e). Score final : 1-1. Un match nul qui n'arrange aucune des deux sélections, qui laissent la République Tchèque prendre seule les commandes du groupe 2 de la Ligue A.

- L'homme du match : Gavi (7,5) : le prodige du FC Barcelone n'a pas manqué ses débuts dans cette Nations League 2022. Très actif dans l'entrejeu espagnol, le crack barcelonais est l'un des grands artisans de l'emprise collective de la Roja (59% de possession de balle au cours du premier acte). Juste techniquement, guerrier dans le duel, le joueur de 17 ans a aussi récupéré quelques ballons précieux (6). Souvent à l'origine des mouvements offensifs de l'Espagne, il a également parfaitement quadrillé sa zone. Rien à redire. Remplacé par Marcos Llorente (81e). XXX () :**

Espagne

- Simon (6) : titularisé dans les buts de la Roja, le dernier rempart de Bilbao n'a pas eu grand chose à faire au cours du premier acte. Vigilant dans la relance, l'Espagnol s'est contenté d'accompagner du regard la frappe en force de Leão (18e). Rassurant dans ses sorties aériennes, le numéro 23 a gardé cette même rigueur au retour des vestiaires avant de se montrer héroïque face à Leão (59e). Auteur d'une magnifique parade du pied droit, il est en revanche complétement abandonné par sa défense à dix minutes du terme et ne peut rien faire sur le but de Horta (82e). Prestation très sérieuse.

- Azpilicueta (5,5) : aligné dans le couloir droit de la sélection espagnole, le latéral de Chelsea a réalisé une première période relativement solide. Présent dans le duel, celui qui est régulièrement annoncé du côté du FC Barcelone a, en revanche, manqué d'activité aux abords de la surface portugaise. Malgré quelques maladresses, sans conséquence, son autorité défensive face à un Leão souvent recherché est à souligner. Son marquage laxiste sur le nouvel entrant Horta terni malgré tout, quelque peu, sa prestation générale.

- Llorente (5) : au cœur de la défense espagnole, le joueur de 28 ans, évoluant sous les couleurs de Leeds, n'a pas été grandement inquiété au cours de la première période. Profitant de la domination collective de la Roja, le numéro 15 s'est contenté de répondre présent dans le duel aérien. Rigoureux dans la relance, Llorente s'est aussi montré précieux en interceptant quelques ballons chauds, à l'image de ce retour défensif à l'heure de jeu. Plus en difficulté au retour des vestiaires, il a parfois souffert face à la pression portugaise avant de se montrer, lui aussi, coupable dans son placement sur l'égalisation signée Horta (82e).

- P.Torres (5) : associé à Llorente en défense central, le cadre de l'arrière-garde de Villarreal n'a pas commis de grosses erreurs mais est apparu relativement discret. Très peu sollicité, il s'est en revanche montré très sérieux face à des Portugais quelque peu inoffensifs. Appliqué dans la relance, il s'est cepedant rendu coupable d'une sortie trop ambitieuse au retour des vestiaires (51e). Hormis cette perte de balle sans conséquence, son placement défensif et son autorité dans les airs se sont avérés essentiels... Excepté sur l'égalisation lusitanienne où, à l'instar de ses compagnies de défense, il s'est totalement oublié.

- Alba (3,5) : dans le couloir gauche de la Roja, l'indéboulonnable latéral du FC Barcelone ne gardera pas son premier acte parmi les plus beaux de sa carrière. Imprécis sur le plan offensif à l'image de sa frappe non cadrée après l'heure de jeu (68e), le défenseur des Culés s'est aussi montré nonchalant à quelques reprises. Trop souvent dépassé dans le duel, notamment face au virevoltant Bernardo Silva, il n'a cepedant jamais mis en danger les siens. Précieux pour rattraper la sortie ambitieuse de Torres (51e), il est cependant une nouvelle fois pris dans son dos à l'origine de l'action menant à l'égalisation portugaise (82e). Proche de se faire pardonner en toute fin de match, il rate l'immanquable, seul, face au but (87e). Décevant.

- Soler (6) : très actif, dès l'entame de la rencontre, le joueur de Valence, aligné sur l'axe droit du milieu de la Roja, s'est rendu auteur d'une très belle première période. Combattif, il a récupéré plusieurs ballons (6) pour mettre à la Furia de garder la maîtrise des débats. Très solide dans le duel, il aurait pu, par ailleurs, permettre à l'Espagne de prendre le large sans un Diogo Costa décisif sur sa double tentative (29e). Un peu plus discret au fil des minutes, il est remplacé par Koke (63e), présent dans l'intensité dès son entrée en jeu (4 ballons récupérés).

- Busquets (6,5) : aligné dans son habituel rôle de sentinelle, le milieu de terrain du Barça a réalisé une prestation pleine d'expérience. Quelques fautes pour casser le rythme, une orientation du jeu parfaite, un sens du placement toujours aussi bluffant et plusieurs ballons récupérés pour garder le contrôle du jeu. Solide dans le duel, il a (une nouvelle fois) parfaitement tenu son rôle de capitaine. Simple, efficace, taille patron.

- F.Torres (3,5) : dans un premier acte globalement dominé par les siens, le buteur du FC Barcelone ne s'est clairement pas montré à son avantage malgré une belle activité défensive (8 ballons récupérés). Imprécis balle au pied, l'ancien joueur de Valence s'est également rendu coupable d'un trop grand nombre de ballons perdus (6). Dépassé dans le duel face à une défense portugaise rarement prise à revers, le gamin de Foios était un ton en dessous. Discret au retour des vestiaires, il est finalement remplacé par Olmo peu après l'heure de jeu (62e).

- Morata (7,5) : buteur avant la fin de la première demi-heure, l'attaquant de la Juventus, qui va bientôt faire son retour du côté de l'Atlético de Madrid, a, par ailleurs, réalisé 45 premières minutes de bonne facture. Omniprésent dans un rôle de premier pressing, le finisseur de la Vieille Dame n'a pas non plus manqué de sang-froid au moment de conclure l'une des rares occasions de la formation dirigée par Luis Enrique. Disponible pour ses coéquipiers, précis techniquement, parfait dans le duel (6/6) essentiel en tant que point d'appui et proche du doublé après l'heure de jeu, il a beaucoup pesé sur la défense lusitanienne. Remplacé par Raul De Tomas (70e).

- Sarabia (5,5) : auteur d'une très belle saison sous le maillot du Sporting, l'ailier prêté par le PSG, a confirmé sa bonne forme en sélection. Fort d'une belle inspiration sur son côté gauche dès l'entame du match (5e), l'ancien de la Castilla s'est ensuite mué en passeur décisif pour Morata (25e). Auteur d'un nouveau caviar (29e) en direction de Soler, il est l'un des grands artisans de l'avantage pris par la Roja dans le premier acte. Averti pour un tacle à retardement (37e), il a cependant quelque peu disparu au retour des vestiaires.

Portugal

Costa (5) : le jeune portier du FC Porto disputait son 3e match consécutif dans les buts du Portugal. Il était battu lors de son premier face à face avec Morata (25e). Quelques minutes plus tard, il renvoyait le premier tir de Soler dans les pieds du Valencian qui frappait ensuite au dessus (29e). Plutôt à l'aise par la suite.

Cancelo (6) : ne réalisant pas forcément la meilleure prestation de sa saison, le latéral polyvalent de Manchester City rendait tout de même un très bonne copie. Bon dans les duels il couvrait bien son couloir défensivement grâce à de nombreux tacles. Il tentait quelques dribbles, était précis dans le jeu long et offrait un bon centre décisif à Horta après un bon une-deux.

Pepe (5,5) : l'inépuisable défenseur central, qui disputait son 789e match en carrière, a réalisé un match correct. Auteur de quelques interceptions comme son retour dans l'axe (16e), il ne sortait cependant pas toujours vainqueurs de ses duels. Il tentait même sa chance de loin mais envoyait sa frappe dans les tribunes (43e).

Danilo (6) : le milieu du Paris Saint Germain était aligné en défense centrale face aux Espagnols. Pas mauvais, il était plutôt appliqué dans son placement, en atteste ses 3 interceptions, en revanche il n'était pas toujours irréprochable dans les duels. Une bonne prestation dans l'ensemble.

Guerreiro (5,5) : auteur d'une rencontre sérieuse l'ancien joueur de Lorient était concentré dans ses tâches défensives et il tentait d'apporter son aide devant. Si ses centres ont rarement trouvé preneur, il délivrait tout de même deux passes clés dont celle pour Leao après un beau travail sur le côté (17e).

Fernandes (4) : à l'image de son équipe, le meneur de jeu des Red Devils a été peu inspiré ce jeudi soir à Séville. Même si quelques combinaisons avec ses partenaires venaient parsemer sa rencontre, il ne semblait jamais en mesure d'influer sur le jeu. Remplacé par Nunes (81e).

Moutinho (3,5) : ne disputant que la première période, l'ancien milieu de l'AS Monaco n'offrait pas 45 minutes d'un grand niveau. Touchant très peu de ballons, il ne remportait aucun duel et était averti à la 38e minute. Remplacé par Neves à la mi-temps.(4) Le milieu des Wolves n'était pas beaucoup plus influent que son compatriote. Auteur de 2 interceptions, il a tout de même perdu 7 ballons sur ses 26.

B. Silva (4) : présent avant l'ouverture du score espagnole, le milieu citizens a petit à petit disparu de la rencontre. Peu inspiré, il n'a eu que très peu d'influence sur le jeu de son équipe, remportant peu de duel et ne réussissant que 75% de ses transmissions. Il était également averti avant la pause (39e).

Otavio (5) : plutôt timide sur le plan offensif, le joueur de Porto était cependant concentré dans le replacement défensif comme lors de son retour décisif de la tête dans sa surface (55e) ou lors de quelques tacles. Remplacé par Ronaldo (62e) qui apportait de la présence de la surface et qui s'échangeait des mots doux avec Azpilicueta.

A. Silva (6) : aligné à la pointe de l'attaque, le numéro 9 portugais a réalisé un bon match. Il pesait sur la défense espagnole comme lorsqu'il se retournait bien pour frapper, mais sa frappe passée à côté (34e). Remportant tout ses duels, il était auteur d'un gros travail pour servir Leao dans la surface (59e), cependant le Milanais ne parvenait pas à battre le portier espagnol. Remplacé par Guedes (62e) .

Leao (6) : forcément attendu pour sa première titularisation en sélection, le meilleur joueur de Serie A a été l'un des Portugais a tenter le plus offensivement, et si son accélération était toujours là il n'était cependant pas en réussite dans le dernier geste. Il envoyait sa première frappe au dessus du but (17e) et butait sur Simon lors de la seconde (58e). Remplacé par Horta (72e),qui inscrivait son premier but avec le Portugal.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'Espagne

Le XI du Portugal