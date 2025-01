Qui est le nouveau Quaresma du Sporting CP ?

Le Sporting CP a toujours été un club réputé pour sa formation de jeunes talents, et Eduardo Quaresma en est un exemple parfait. À seulement 22 ans, ce défenseur central a déjà surmonté plusieurs défis majeurs qui auraient pu freiner sa carrière, mais aujourd’hui, il apparaît plus fort et plus déterminé que jamais. Son parcours est un véritable témoignage de résilience. D’un jeune talent promis à une grande carrière à un joueur qui a dû lutter pour retrouver sa place, Eduardo Quaresma semble désormais prêt à concrétiser son potentiel. Après des saisons marquées par des blessures, des prêts infructueux et des moments de doute, il est enfin en train de faire ses preuves avec le Sporting, prouvant à tous qu’il est toujours l’un des plus grands espoirs du football portugais. Retour sur la trajectoire peu commune de ce pur produit de la formation lisboète.

La suite après cette publicité

Des débuts prometteurs au Sporting CP

Né à Barreiro en 2002, il intègre le centre de formation du club portugais dès l’âge de 9 ans après avoir été repéré à G. D. Fabril (certaines sources indiquent qu’il a intégré le Sporting CP à l’âge de 6 ans. Cette variation pourrait être due à des différences dans les catégories de jeunes ou les programmes de formation auxquels il a participé au sein du club, ndlr). Sa carrière au sein des équipes jeunes du Sporting est caractérisée par une ascension rapide, notamment grâce à son profil de défenseur central technique, solide et très à l’aise balle au pied. Ses performances au sein des U19, où il se distingue par sa vision du jeu et son aisance à sortir le ballon proprement, lui permettent de participer à la pré-saison de l’équipe première en 2019. Lors de cette période, il est particulièrement mis en lumière lors des matches de préparation, notamment contre Liverpool aux États-Unis. Cette première expérience avec les professionnels fut déterminante pour sa progression, et Eduardo Quaresma ne tarda pas à intégrer les U23, où il joua 23 matchs lors de la saison 2019-2020.

Son talent ne passa pas inaperçu. Lors de l’Euro U17, il fit partie de l’équipe du Portugal qui se qualifia pour les quarts de finale, et malgré l’élimination, il laissa une forte impression, attirant l’attention de nombreux clubs européens. Des géants comme Leipzig, Milan et l’Atlético de Madrid se sont montrés intéressés par son talent en devenir, mais même une offre de 10 millions d’euros du club madrilène ne suffisait pas à faire céder le Sporting. Le club portugais, décidé à garder son espoir, lui proposait alors une prolongation de contrat avec une clause libératoire de 45 millions d’euros. Le signal d’une grande confiance. L’année suivante, Eduardo faisait finalement son entrée officielle en équipe première lors de la saison 2020/21, sous la direction de Ruben Amorim. Pour autant, les premiers mois de cette saison se sont révélés compliqués pour le défenseur.

La suite après cette publicité

Un parcours semé d’embûches

La saison 2020/21 fut ainsi marquée par un début difficile pour Quaresma. Alors qu’il avait montré des promesses lors des saisons précédentes, il se retrouva confronté à plusieurs blessures et à un coup d’arrêt lié à la COVID-19. Après avoir contracté le virus, il fut contraint à l’isolement, retardant sa préparation physique et mentale pour la saison. À cela s’ajouta des tensions avec Ruben Amorim, qui n’hésita pas à lui reprocher un manque d’implication à l’entraînement. Cette situation fragilisait encore plus la place de Quaresma dans l’équipe. Dès lors, il fut prêté, d’abord à Tondela pour une saison 2021/22, où il eut un rôle important dans l’effectif, en dépit de la lutte du club pour éviter la relégation. Il accumula près de 30 apparitions toutes compétitions confondues, mais ses performances restèrent mitigées.

À la fin de la saison, les espoirs du Sporting de voir Quaresma s’imposer à Lisbonne se dissipèrent encore plus. Ruben Amorim, toujours réticent, préférait l’envoyer en prêt une seconde fois, mais cette fois-ci à l’étranger, au TSG Hoffenheim, en Bundesliga. Cependant, ce prêt en Allemagne fut une autre déception. Le défenseur portugais ne joua que quelques matchs en Bundesliga, avant de se retrouver dans l’équipe réserve du club allemand. Cette nouvelle période de frustration amena certains à se demander si Eduardo Quaresma allait un jour concrétiser les promesses de son talent. À 21 ans, il semblait alors qu’il avait d’ores et déjà tiré un trait sur sa place dans le football de haut niveau, perdant toute l’aspiration des supporters.

La suite après cette publicité

Une opportunité saisie avec brio

Contre toute attente, la saison 2023/24 allait pourtant marquer un tournant pour le natif de Barreiro. Revenu au Sporting CP, il se retrouvait dans une situation délicate : loin d’être un titulaire incontestable, il n’était même pas considéré comme un joueur clé par son propre entraineur. Mais la blessure de Sebastián Coates, capitaine du Sporting, offrit une opportunité inattendue pour le jeune Lion. Lors du match crucial contre le FC Porto, un classique du football portugais, il fut titularisé en défense centrale pour la première fois de la saison. Ce match de décembre 2023 marqua un tournant dans sa carrière, car il livra une prestation exceptionnelle. Le Sporting l’emporta (2-0), et Quaresma, avec sa solidité défensive et son leadership, réussit à convaincre Amorim et les supporters.

Ce match fit naître un nouvel élan d’espoir pour le jeune défenseur. Son nom revint rapidement dans la rotation des matchs suivants. Il n’était plus un simple remplaçant, mais un acteur significatif dans le système de l’entraineur portugais. Son rôle s’élargit également au-delà de la défense, grâce à sa capacité d’autonomie sur le plan offensif, comme lors de son premier but avec le Sporting, inscrit lors d’une victoire écrasante contre Braga (5-0). Ce but symbolisait son retour en grande pompe. Ruben Amorim, qui avait vu ses qualités en tant que défenseur central depuis ses premières années au Sporting, se réjouissait de son évolution : «Eduardo Quaresma ? On l’a déjà vu faire ce genre de choses, c’est très « lui », il fait ça depuis tout jeune. C’est une capacité qu’il a qui vient de sa qualité individuelle lors de ses prises de balle».

La suite après cette publicité

Un bel avenir pour Eduardo Quaresma

Aujourd’hui, Eduardo Quaresma se trouve dans une position favorable après avoir signé une prolongation de contrat avec les Lions qui s’étend jusqu’en juin 2028. Ce nouvel engagement témoigne de la grande confiance que le club portugais porte en lui et de son potentiel pour devenir un pilier de la défense du club. Après des années de hauts et de bas, le joueur semble enfin avoir trouvé sa place au sein de l’effectif. Récemment, lors du derby contre le Benfica, il a confirmé cette dynamique positive en livrant une performance remarquable : en seulement 72 minutes de jeu, il a remporté 13 duels défensifs et effectué quatre dribbles réussis. Des statistiques impressionnantes, confirmant l’envol du jeune crack.

Même si Ruben Amorim a quitté ses fonctions d’entraîneur pour rejoindre les rangs de Manchester United, Quaresma bénéficie toujours du soutien des dirigeants, qui continuent de le voir comme une pièce maîtresse pour les prochaines saisons. Eduardo le sait, s’il continue de répondre aux attentes et d’élever son niveau de jeu, il pourrait bien se faire une place parmi les grands noms du football portugais. Selon nos informations, le SCP n’a d’ailleurs aucune intention de se séparer de son protégé, considéré comme un cadre essentiel et une valeur montante. Les mois qui suivent seront donc cruciaux pour Eduardo Quaresma mais la stabilité que lui confère son nouveau contrat et ses récentes performances ont de quoi laisser rêveur. A lui désormais de se concentrer sur sa progression, tout en continuant de s’imposer de plus en plus dans cette équipe, qui trône en première place de la Liga Portugal.