Le FC Barcelone et Valence accélèrent les négociations pour 2 transferts

Difficile. Joan Laporta a beau avoir de sacrées ambitions pour son club pour ce prochain marché des transferts, force est de constater que le Barça n'est pas en position de force dans ce domaine là, principalement à cause de sa situation financière compliquée. Des joueurs convoités comme Erling Haaland ou Noussair Mazraoui ont déjà - ou sont sur le point de - trouver un nouveau club, pendant que les Catalans doivent se rabattre en permanence sur d'autres pistes.

Dans l'attente de voir de quoi sera fait l'avenir de Robert Lewandowski, qui semble le joueur le plus à même de signer à Barcelone au moment où on écrit ces lignes, Joan Laporta et Mateu Alemany travaillent sur d'autres noms. Ces dernières heures, on parle beaucoup de Carlos Soler et de José Luis Gaya de l'autre côté des Pyrénées. Les deux internationaux de Valence sont ainsi au coeur des discussions entre les deux clubs en ce moment même, comme l'a dévoilé le journaliste catalan Gerard Romero, très bien renseigné sur le Barça.

En attente du dossier Frenkie de Jong

Joan Laporta et Anil Murthy, présidents des deux écuries, discutent ainsi des deux joueurs. Valence sait que le Barça foncera sur le milieu de terrain, mais elle souhaite aussi savoir si un assaut sera lancé pour Gaya. La réponse catalane aurait été négative pour le latéral gauche de la sélection espagnole, alors que Valence doit récupérer au moins 36 millions d'euros d'ici le 30 juin prochain.

AS indique d'ailleurs l'existence d'un accord pour Soler autour de 20 millions d'euros, et l'opération se bouclera une fois que Frenkie de Jong sera vendu. Ce dont semble assez certain le média par ailleurs. Vendre le Néerlandais et investir une petite partie de la somme pour l'Espagnol, tel est donc le plan de Xavi et de Joan Laporta ! De son côté, Radio Marca rajoute que des joueurs comme Sergiño Dest ou Riqui Puig pourraient entrer dans l'opération...