Andrés Cubas quitte Nîmes pour la MLS

Andrés Cubas ne jouera plus en Ligue 2 la saison prochain. Le milieu de terrain de 25 ans quitte le Nîmes Olympique, qu'il a rejoint à l'été 2020, pour les Whitecaps de Vancouver dans le cadre d'un transfert définitif. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé par les deux clubs. Passé par Boca Juniors, l'international paraguayen aura disputé 50 rencontres avec les Crocodiles, dont 27 en Ligue 1 lors de l'exercice 2020/2021.

«Nous avons identifié Andrés comme l'une de nos cibles principales pendant l'intersaison et avons activement commencé notre poursuite en décembre. C'est un milieu défensif qui gagne des ballons et qui sera essentiel pour l'organisation de notre milieu de terrain, car il apporte de l'expérience, du leadership et de la maturité à notre jeune groupe», a déclaré Axel Schuster, directeur sportif du Whitecaps FC.