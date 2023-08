PSG : Adel Taarabt raconte son incroyable transfert avorté

Les suiveurs du football le connaissent très bien. Au début des années 2010, Adel Taarabt brillait et faisait parler de lui en Championship avec QPR. L’international marocain, dont les compilations de dribbles sensationnels illuminaient Youtube, était un joueur très suivi. Au moment du rachat du PSG par le Qatar, le milieu de 21 ans était courtisé. Les Qataris voulaient un joueur d’origine arabe pour en faire le symbole du nouveau projet. Dans un entretien pour Colinterview, le Marocain est revenu sur ce transfert qui n’a jamais abouti.

«Après mon année avec QPR, je dois signer au PSG. Je dois être la première recrue du Qatar. Mon agent m’appelle et me propose le projet. Je dis ok. Je prends le premier avion pour aller rencontrer le Cheikh. Il m’explique que je suis le premier joueur arabe qu’il souhaite, mais m’explique que le transfert va prendre du temps, car Leonardo doit arriver d’abord. Leonardo m’appelle à son arrivée, mais je sens qu’il n’est pas chaud. J’appelle mon agent et je lui explique que je ne le sens pas. Leonardo dit à mon agent que payer 12 millions pour un joueur qui n’a joué qu’une saison en Championship ce n’est pas rien. Du coup moi je suis en difficulté, car j’ai dit à QPR que je partais alors que j’étais capitaine. Nasser Al-Khelaifi vient à Londres pour me rassurer et dire que ça va se faire. Mais à la fin, Leonardo a fait sauter le deal. Il a dit que j’étais cher, mais il prend finalement Verratti qui est en Serie B pour plus chère que moi et Pastore pour 42 millions. Il ne voulait pas de moi.»