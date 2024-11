BL : Leipzig coule à domicile, le Bayer en profite pour monter sur le podium

En attendant le Klassicker entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich (coup d’envoi à 18h30), la 12e journée de Bundesliga a accouché d’un multiplex plein d’enseignements. C’est notamment le cas pour le RB Leizpig qui a littéralement coulé à domicile face à Wolfsburg (5-1). Les hommes de Marco Rose, dont le poste était menacé avant la rencontre, laissent le Bayer Leverkusen prendre la 3e place du classement. Le champion en titre l’a emporté difficilement 2-1 à Berlin contre l’Union.

Dans les autres matchs de l’après-midi, Stuttgart continue son sur place au classement. Les partenaires d’Anthony Rouault ont arraché le nul 2-2 sur la pelouse du Werder Brême et prennent la 8e place de Bundesliga. Augsbourg s’est défait de Bochum sur le score de 1-0 et grimpe au 13e rang. Enfin, Fribourg a battu Gladbach 3-1 et entre dans le top 5, à 3 petits points du podium.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Augsbourg 1 - 0 Bochum : Tietz (sp 38e)

Fribourg 3 - 1 Borussia Mönchengladbach : Höler (41e, 62e), Doan (49e) ; Kleindienst (61e)

RB Leipzig 1 - 5 Wolfsburg : Orban (82e) ; Amoura (4e, 16e), Tomas (5e), Maehle (65e), Behrens (90e+1)

Union Berlin 1 - 2 Bayer Leverkusen : Jeong (29e) ; Frimpong (2e), Schick (71e)

Werder Brême 2 - 2 VfB Stuttgart : Njinmah (6e), Stage (77e) ; Demirovic (20e, 85e)