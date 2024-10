L’organisation du Ballon d’Or répond au Real Madrid

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 va rester dans les mémoires. Avant même le coup d’envoi des festivités au théâtre du Châtelet, la presse française et espagnole ont annoncé en choeur que le Real Madrid avait décidé d’annuler au dernier moment son voyage à Paris. La raison ? Les Merengues ont appris que Vinicius Junior, dont le sacre ne faisait plus de doute, ne serait finalement pas récompensé.

Une décision que la Casa Blanca a confirmé. «Si les critères d’attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n’a pas été le cas, il est évident que le Ballon d’Or de l’UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté», a indiqué le club madrilène à l’AFP.

L’organisation se défend

Désigné comme le nouveau favori à la victoire, Rodri peut avoir le sourire, pendant qu’à Madrid, la colère est telle que certains médias annoncent que « le Ballon d’Or n’existe plus » pour le Real Madrid. De son côté, l’organisation du Ballon d’Or est tombée des nues. « La position du Real Madrid est incompréhensible », a-t-elle fait savoir à l’agence de presse espagnole EFE, avant d’ajouter :

« Même le vainqueur du Ballon d’Or ne sait pas qu’il est le vainqueur avant le gala de ce soir. (…) Contrairement aux éditions précédentes, France Football, qui organise pour la première fois le gala conjointement avec l’UEFA, n’a pas informé le vainqueur à l’avance », indique l’organisation qui a également précisé que le club du vainqueur n’a pas été infirmé non plus. «Aucun joueur ni club ne sait lundi après-midi qui a remporté. (…) Tous les clubs et les joueurs sont logés à la même enseigne», a-t-elle confirmé à l’AFP. Visiblement, le Real Madrid a pu avoir l’information avant tout le monde.