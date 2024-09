Nantes - ASSE : l’analyse sincère de Nicolas Cozza

Alors que Nantes menait par deux unités pendant une bonne partie du match, l’AS Saint-Etienne a réussi le petit exploit de revenir au score et de repartir avec le point du match nul. Un résultat qui n’a pas été au goût des hommes d’Antoine Kombouaré, déçus au coup de sifflet final. Interrogé à ce sujet, Nicolas Cozza n’a pas caché sa déception et a demandé plus de régularité :

«On avait le match en mains et on s’est saboté tout seul. On répète les erreurs de la semaine dernière et on retombe dans nos travers devant nos supporters. Il faut vite relever la tête et réagir la semaine prochaine. Le but de Sissoko nous a fait mal et on a commencé à reculer», a affirmé le joueur du FC Nantes bien déterminé à corriger le pas l’autre du prochain match. Les Canaries se déplaceront à Lyon pour affronter l’OL.