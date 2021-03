Ligue 2 : Troyes s'incline encore

La suite après cette publicité

Et si on assistait à un retournement de situation en Ligue 2. Sèchement battu par Nancy il y a une semaine (5-1), l'ESTAC s'est à nouveau incliné ce samedi. En déplacement du côté d'Amiens, le leader du championnat a été battu 3-1 et se retrouve désormais à portée de fusil de Toulouse.

Tout avait bien débuté pourtant avec l'ouverture du score de Kouamé N'Guessan (15e) mais l'expulsion de Giraudon avant la pause (45e) a tout changé. Gomis avait déjà égalisé (40e), puis Lomotey (54e) et Blin (78e) ont offert la victoire aux Amiénois, qui montent à la 10e place.

