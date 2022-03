PSG - Bordeaux : les compositions probables

La suite après cette publicité

Ce retour au Parc des Princes est attendu de pied ferme... Devant leur public, les troupes de Mauricio Pochettino risquent d'être reçues dans une ambiance assez hostile, alors que le CUP a déjà manifesté son mécontentement dans un communiqué officiel. Des sifflets, des banderoles et des chants critiquant la direction et l'équipe sont donc à attendre...

Et même si les Parisiens sont encore invaincus à la maison en Ligue 1, ils ont tout de même essuyé deux défaites sur les trois dernières journées de championnat. Preuve que même sur la scène nationale, ils peuvent être surpris. En face, les Bordelais comptent bien se servir de ce match comme déclic. Lanterne rouge, la formation girondine pourrait cependant se positionner en position de barragiste en cas de succès, et en fonction des autres résultats de la journée.

Peu de changements à prévoir côté PSG

Pour ce match, Mauricio Pochettino devrait confier les cages à Keylor Navas, remplaçant à Madrid. Kimpembe et Marquinhos seront toujours dans l'axe de la défense, avec Nuno Mendes et Kehrer qui devrait prendre la place d'Hakimi sur les ailes. Au milieu, Verratti est suspendu et Danilo, Wijnaldum et Gueye devraient donc composer cet entrejeu. Devant, le trio magique Mbappé-Messi-Neymar est attendu.

En face, Poussin prendra la place de Costil, blessé, dans les buts, et sera protégé par un trio composé d'Ahmedhodzic, Marcelo et Gregersen. Les flancs seront propriété de Pembélé et Mensah. Au milieu, on retrouvera un trio composé de Guilavogui, Ignatenko et Onana. Aux avant-postes, Hwang et Elis tenteront de mettre à mal la défense parisienne.