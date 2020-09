Equipe de France : Anthony Martial a marqué beaucoup de points

La suite après cette publicité

Au rayon des gagnants de ce rassemblement des Bleus, on trouve assurément Anthony Martial (24 ans). Entré en jeu en fin de match en Suède (0-1, 1ère journée de Ligue des Nations), l'attaquant de Manchester United a su profiter de sa titularisation contre la Croatie (4-2, 2e journée de Ligue des Nations) pour se mettre en évidence. Passeur décisif pour Antoine Griezmann puis à l'origine du but contre son camp de Dominik Livakovic en fin de première période, l'ancien Monégasque, auteur d'une prestation d'ensemble accomplie, avait le sentiment du devoir accompli au micro de TF1.

«Ça faisait un bon bout de temps que je n'étais pas venu donc ça me tenait à cœur de faire un bon match. J'ai réussi à marquer (sic), à faire une passe décisive et on a gagné donc je suis très content», a-t-il réagit assez sobrement. Plutôt mesuré dans sa joie, le Red Devil, en nets progrès dans le jeu dos au but et toujours aussi tranchant dans ses appels, a en tout cas marqué les esprits en interne. Et notamment son sélectionneur Didier Deschamps, qui a noté un profond changement chez le buteur depuis sa dernière sélection en équipe de France, en mars 2018.

Le message fort de Deschamps

«Je ne vais pas dire qu'il est métamorphosé, mais il a changé. Je l'ai noté hors du terrain. Il est à un âge où il prend conscience de ce qu'il est capable de faire. Anthony est très solide, capable de marquer, de faire des différences. Ce soir (mardi), il a réussi à faire avec nous ce qu'il a fait à Manchester United. À lui de continuer sur ce qu'il a fait en club. Son match d'aujourd'hui (mardi), ça prouve qu'il est sur la bonne voie», a confié le technicien, ravi de pouvoir compter sur une arme offensive de plus dans son arsenal déjà fourni.

De quoi motiver un peu plus le natif de Massy pour la reprise avec MU, où, sous contrat jusqu'en juin 2024, il s'épanouit enfin vraiment. Auteur de sa meilleure saison en carrière (23 réalisations toutes compétitions confondues, 17 en Premier League), Anthony Martial a plus que jamais une carte à jouer en vue de l'Euro 2021 s'il continue sur sa lancée. Le message de DD est on ne peut plus clair.