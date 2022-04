Lille : Jocelyn Gourvennec tacle lourdement Hatem Ben Arfa et annonce des sanctions

La suite après cette publicité

Jocelyn Gourvennec était présent en conférence de presse ce vendredi en amont du déplacement à Angers, dimanche (15h). Cependant, les questions ont surtout porté sur la récente altercation entre Hatem Ben Arfa, arrivé cet hiver au sein du vestiaire lillois, et une partie du vestiaire. Alors que le natif de Clamart se serait plaint du style de jeu proposé par Gourvennec, l'entraîneur du LOSC, qui semblait touché par les événements, a assuré n'avoir jamais vu cela au cours de sa carrière.

«On a eu un incident après Bordeaux, un joueur a eu un comportement inapproprié juste après le match. C’était difficilement compréhensible et, pour moi, peut-être encore plus parce que j’avais beaucoup d’affection pour ce joueur (...). Le président a une règle, on ne touche pas au club, à l’équipe ou l’entraîneur. De ma position de coach, il est évident et impossible de laisser passer quelque chose qui peut altérer l’unité de l’équipe, du groupe, du vestiaire», a-t-il d'abord expliqué.

Le LOSC va engager une procédure contre Hatem Ben Arfa

«Il peut y avoir des problèmes dans tous les corps de métier, mais quand on est dans un corps où il peut y avoir des coups tordus, des choses peu appréciables ou admissibles. Ce n’est pas parce qu’on est dans un milieu tordu que l’on doit être tordu (...). Cela fait 34 ans que je suis dans le monde du football et je n’avais jamais vu ça. Je n’ai aucune leçon à donner, mais je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas et j’avance comme ça», a ensuite avoué l'entraîneur du LOSC.

Après cette semaine mouvementée, Jocelyn Gourvennec a terminé sa prise de parole en assurant que «le club a engagé une procédure en cours. Le président et les dirigeants sont intervenus, le joueur a été dispensé d’entraînement cette semaine et le club communiquera une fois que la procédure sera avancée. C’est le service juridique qui gérera ça. Personne, ni rien, n’est au-dessus du LOSC, mais au regard de la procédure en cours, je ne peux pas m’exprimer davantage ni répondre aux questions.» Cela sent donc déjà la fin d'aventure d'HBA avec les Dogues...