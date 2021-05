Liga : Osasuna domine Cadix

La 36e journée de Liga offrait un duel de milieu de tableau entre Osasuna (12e) et Cadix (11e). Deux formations déjà maintenues et qui n'ont plus rien à jouer. A domicile, Osasuna voulait offrir un beau cadeau à ses supporters et Ante Budimir ouvrait le score peu avant la pause (38e).

Au retour des vestiaires, Cadix revenait au score sur un penalty transformé par Ivan Saponjic (49e). Finalement, Osasuna reprenait l'avantage suite à un second but d'Ante Budimir (75e). Roberto Torres a marqué un penalty en fin de match pour les locaux (86e). Alberto Perea a réduit le score pour Cadix dans les dernières secondes (90e +1). Une victoire 3-2 qui permet à Osasuna de doubler son adversaire du soir.

