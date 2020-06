Enzo Le Fée prolonge l'aventure à Lorient

Pur produit du centre de formation des Merlus, qu'il a rejoint à 8 ans, Enzo Le Fée est devenu en l'espace d'une saison en Ligue 2 le joueur le plus bankable de l'effectif de Christophe Pelissier. Présent sur la pelouse lors de 26 des 28 matches du FC Lorient cette saison (2 passes décisives), le milieu de terrain de 20 ans a été, malgré son jeune âge et son manque d'expérience, l'une des pierres angulaires de la course au titre et à la montée en Ligue 1. Et il n'en fallait pas plus pour attirer l'attention d'écuries de haut standing. Titulaire à dix-neuf reprises au milieu de terrain, tantôt défensif aux côtés de Fabien Lemoine, tantôt plus offensif, souvent entre Yoane Wissa et Jimmy Cabot, derrière l'attaquant, toujours créateur, Enzo Le Fée et son numéro 31 ont tapé dans l'oeil de plusieurs formations de haut de tableau de Serie A.

L'AC Milan, Naples et l'Atalanta appréciaient particulièrement son profil et étaient prêts à aller à la table des négociations avec les Merlus, pour verrouiller la venue du natif de Lorient, véritable pari sur l'avenir. Mais le club promu en Ligue 1 a finalement réussi à conserver son prodige, qui vient de prolonger jusqu'en juin 2024. C'est donc une année de plus ajoutée au contrat de l'international U20 aux 5 sélections, initialement sous contrat jusqu'en 2023 avec son club formateur. «Le FC Lorient est heureux d’annoncer aujourd’hui la prolongation d’Enzo Le Fée, le jeune milieu de terrain des Merlus (20 ans), d’une année supplémentaire. Enzo est désormais lié avec le FCL jusqu’en juin 2024», ont déclaré les Merlus dans un communiqué. Loin d'envisager laisser filer sa pépite, alors qu'il vient de fêter son retour dans l'élite, le FC Lorient pourra donc compter sur une pièce maîtresse de son effectif pour luter convenablement pour le maintien la saison prochaine.