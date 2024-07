Droits TV : la colère noire de John Textor après l’offre de BeIN Sports

Ce samedi soir, l’Équipe dévoilait que BeIN Sports avait formulé une offre de dernière minute pour les droits TV de la Ligue 1. Une offre estimée à 100 millions d’euros pour un match par journée (le premier choix ou le deuxième choix en alternance une semaine sur deux, hors top 10) et qui viendrait compléter l’offre de DAZN de 400 M€ par an pour 8 journées.

Et visiblement, cette offre de BeIN Sports n’a pas du tout plus au président de l’OL John Textor qui n’a pas hésité à faire part de son mécontentement dans les colonnes de l’Équipe. Le président du groupe Eagle milite plutôt pour une plateforme de la LFP pour diffuser sa Ligue 1. « Signer un accord à long terme avec des modèles de diffusion traditionnels, c’est regarder vers le passé, alors que nous devrions nous tourner vers l’avenir. Le foot français est dans l’obscurité, nous devrions y voir une opportunité pour innover et construire une plateforme qui répond aux attentes des consommateurs, c’est-à-dire un accès complet et immédiat à tous les matches, tout le temps, partout, et sans être restreints par les intérêts des diffuseurs », a-t-il confié. Pour rappel, John Textor avait fait fortune en créant notamment FuboTV, une plateforme de streaming dans le sport.