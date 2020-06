Liga : les joueurs à suivre pour la fin de saison

C'est reparti ! Les fans de football espagnol vont avoir droit à cinq semaines pour le moins excitantes, avec des rencontres tous les jours pour venir à bout de ces onze journées de Liga restantes. Du balompié au quotidien donc, avec de l'enjeu à tous les niveaux mais surtout, des joueurs qui sont attendus au tournant. Et ce, pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a les joueurs qui reviennent de blessure et qu'on a assez peu vu lors de cet exercice 2019/2020. Eden Hazard en fait partie, mais du côté de Madrid, on pense surtout à Marco Asensio. Blessé lors de la préparation estivale, l'Espagnol est totalement remis de sa grave lésion au genou et Zinedine Zidane pourra l'aligner dès qu'il le jugera nécessaire. Un "renfort" considérable pour le tacticien français qui n'a pas trouvé de joueur de garanties pour son couloir droit. L'international ibérique de 24 ans pourra apporter un peu de créativité qui manque tant devant et décharger Eden Hazard de certaines tâches dans les derniers mètres.

Au FC Barcelone, Luis Suarez est aussi attendu, lui qui s'est blessé début janvier lors de la Supercoupe d'Espagne avant d'être opéré au ménisque, mais s'il y a un attaquant de Liga qui a particulièrement tiré bénéfice de cette interruption puis de cette reprise tardive, c'est Chimy Avila. L'attaquant vedette d'Osasuna - 9 buts et 2 passes décisives en 20 matchs - était l'un des tous meilleurs attaquants de la saison. L'Argentin portait le promu, onzième, grâce à la magie qu'il apportait dans les défenses rivales, lui qui est capable de marquer de sacrés buts et de changer le cours d'un match à lui seul. Seulement, le joueur de 26 ans s'est fait les croisés en janvier... avant de griller toutes les phases de récupération et de rééducation, à l'image d'un Memphis Depay à l'OL, et il va pouvoir disputer la fin de saison. Avant un départ dans un plus gros club l'été prochain, sans aucun doute...

Des espoirs à la pelle

Viennent ensuite les joueurs qui risquent de disputer leurs dernières minutes sous leurs couleurs actuelles. Si vous êtes supporter de Valence, il est possible qu'après le 19 juillet prochain, vous ne voyiez plus Ferran Torres revêtir la tunique des Ches. Effectivement, le nouveau prodige du football espagnol est en fin de contrat en 2021, et les négociations pour une prolongation de l'ailier de 20 ans n'avancent pas. Plus les jours avancent et plus la presse espagnole évoque une possible vente cet été. Et les amateurs du foot espagnol dans leur globalité feraient bien de profiter de lui puisqu'on parle d'un départ en Premier League ou en Bundesliga. Takefusa Kubo (19 ans), prêté par le Real Madrid à Mallorca, sera aussi l'une des attractions de la fin de saison. Après des premiers mois d'adaptation à la Liga, le petit prodige nippon commençait à bien prendre ses marques avant la trêve. Au cours de ces 11 derniers matches, il aura l'occasion de confirmer et d'éventuellement montrer à Zinedine Zidane qu'il pourra compter sur lui l'an prochain au Real Madrid, ou même de convaincre des clubs plus huppés qui étaient annoncés sur les rangs comme la Real Sociedad. Mohamed Salisu (21 ans), le défenseur de Valladolid, annoncé du côté de Rennes notamment, devrait jouer ses dernières minutes avec les Blanquivioletas. Il aura probablement à cœur de contribuer au maintien de son équipe, actuellement quinzième, cinq points au-dessus de la zone rouge. Ses qualités dans le duel et l'anticipation seront en tout cas précieuses.

Mais en plus de ces pépites, et des jeunes joueurs que l'on connaît déjà bien comme Martin Odegaard ou Ansu Fati, d'autres jeunes joueurs pourraient réellement être lancés dans le grand bain en cette fin de saison, surtout avec cette nouvelle règle des cinq changements par matchs. A l'Atlético de Madrid, l'attaquant Sergio Camello (19 ans) pourrait avoir quelques opportunités de montrer l'étendue de son talent. De même pour Rodrigo Riquelme (20 ans), qui, à l'image de son homonyme, est un talentueux milieu de terrain offensif qui peut faire du bien à l'Atlético, parfois en manque d'idées. Du côté du Barça, l'ailier Alex Collado (21 ans) peut lui aussi avoir un coup à jouer, tout comme Ronald Araujo (21 ans), quatrième défenseur dans la hiérarchie qui peut profiter de l'enchaînement des rencontres et des éventuelles blessures et suspensions pour gratter des minutes par ci par là. Tous deux seraient particulièrement appréciés par Quique Setién. Au Real Madrid, Javi Hernandez (22 ans) s'est entraîné avec l'équipe première depuis la reprise et la presse ibérique affirme que Zinedine Zidane pourrait faire appel aux services du défenseur central espagnol qui évolue habituellement avec le Real Madrid Castilla.

Les joueurs dont il va falloir profiter

Si certains joueurs sont aux prémices d'une carrière prometteuse, d'autres arrivent sur la fin. C'est le cas de Santi Cazorla (35 ans), qui brille toujours avec Villarreal. Même si l'apport et la classe d'un tel joueur ne peut pas être mesuré par les chiffres, sa ligne statistique témoigne de ses excellentes prestations (8 buts et 6 passes décisives). L'ancien Gunner est le maître à jouer du Sous-Marin, mais son contrat expire à la fin de la saison. Il a déjà fait savoir qu'il a déjà pris une décision pour son avenir, qu'il dévoilera à la fin de la saison. Tout porte à croire qu'il s'agira d'une retraite ou d'un retour à Oviedo, son club formateur et équipe de cœur. Joaquin lui profite pleinement de sa deuxième jeunesse avec le Betis, mais tout porte à croire que le joueur de 38 ans disputera encore une saison supplémentaire. En revanche, les fans de la Liga et surtout ceux de l'Athletic n'auront pas pu faire leurs adieux à Aritz Aduriz (39 ans). Un départ amer pour celui qui a apporté tant de joie aux Leones... Mais maintenant, place au fútbol.