Jean-Pierre Caillot enrage encore sur l’OL

Relégué en Ligue 2 avec une décevante seizième place et un barrage perdu contre le FC Metz (2-2/1-3 après prolongations), le Stade de Reims a connu une saison chaotique. Longtemps muet, le président Jean-Pierre Caillot avait finalement décidé de sortir du silence ce samedi pour France Bleu. Le dirigeant champenois a essayé de justifier cette saison qui s’est terminée sur un échec cinglant, mais s’est aussi fendu d’un pique supplémentaire envers l’Olympique Lyonnais. Le président du Stade de Reims qui avait critiqué et porter réserve contre notamment le prêt de Thiago Almada de Botafogo à l’Olympique Lyonnais alors que la DNCG avait pris des sanctions (mais validé ce mouvement) envers les Gones l’a encontre mauvaise.

«Il y a eu aussi le fait que quand tu es président des présidents de Ligue 1, tu dois prendre des positions. Quand tu prends une position sur le dossier de l’arbitrage, qui est un dossier redondant, il faut être courageux, il faut se mettre en première ligne, donc tu ne te fais pas que des amis. Quand tu prends position par rapport à ce qui s’est passé à l’Olympique Lyonnais, qui a carrément détourné toutes les règles alors qu’il était en recrutement interdit ou contrôlé et qui fait venir des joueurs en jouant avec les textes et les règlements, tu te mets toute la communauté lyonnaise à dos. Donc on s’est mis des communautés extra rémoises sur le dos» a-t-il déclaré.