Mercato OM : Pablo Longoria clair sur l’avenir d’Elye Wahi

Arrivé l’été dernier à l’OM pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque marseillaise contre un chèque de 26 M€ + bonus, Elye Wahi (21 ans) est loin d’avoir convaincu et a disputé une première partie de saison compliquée avec seulement 2 buts et 1 passe décisive en 12 matches de Ligue 1. Forcément, des bruits faisant état d’un possible départ de l’ancien buteur du RC Lens commençaient à circuler.

Interrogé ce mercredi matin lors de la traditionnelle conférence de presse de mi-saison, Pablo Longoria a tenu à mettre les choses au clair concernant l’avenir du n°9 de l’OM. «Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. Marseille n’attend personne. Mais chaque joueur a son rythme. Je crois que c’est un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe. Son temps va venir, on est tranquille, il doit rester tranquille, et j’ai confiance. Il va finir par s’imposer, il a toutes les qualités pour.» Voilà qui devrait faire plaisir au principal intéressé qui est désormais numéro 2 dans la hiérarchie des attaquants de l’OM derrière Neil Maupay.