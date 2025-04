Inter : Benjamin Pavard revient sur son but de la victoire

Le défenseur de l’Inter, Benjamin Pavard, s’est confié à Amazon Prime Video après le match contre le Bayern Munich, qui s’est soldé par un match nul (2-2) et était valable pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions : «ce n’était pas facile. Je suis content de mon premier but en Ligue des champions, mais je suis encore plus heureux pour l’équipe qui a franchi une étape importante en se qualifiant pour les demi-finales. Nous avons beaucoup souffert sur le terrain, nous savions que l’une des clefs du match serait la défense. Nous avons très bien fait notre travail, et quand un défenseur est aussi un attaquant, c’est encore mieux.»

Il a complété en affirmant : «nous ne nous fixons aucune limite. Depuis que nous sommes arrivés jusqu’ici, nous voulons aller de l’avant. Nous formons un excellent groupe, avec un staff formidable qui travaille bien depuis deux ans. Nous avons maintenant le championnat, Naples se bat avec nous pour le Scudetto, et Bologne sera un défi très relevé. Nous devons également gagner là-bas».