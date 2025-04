OL : le cas André Onana n’intéresse pas Paulo Fonseca

André Onana a décidé beaucoup fait parler de lui en une semaine, et pas toujours en bien. Après avoir été mis sur la touche le week-end dernier, à la suite des ses propos sur l’OL et de sa piètre prestation qui a suivi, le gardien camerounais devrait retrouver sa place de titulaire à l’occasion de ce quart de finale retour de Ligue Europa. Paulo Fonseca en est certain d’ailleurs, il s’agit d’un grand gardien.

La suite après cette publicité

«Je pense que nous devons être honnête et dire qu’Onana est un grand gardien. Nous avons concentré notre travail et nos intentions sur les choses que nous devons faire sur le terrain. On a travaillé sur notre stratégie, offensivement et défensivement, pas sur un joueur adverse. Je m’attends à la meilleure équipe de MU avec les meilleurs joueurs», affirme le technicien portugais de l’OL en conférence de presse.