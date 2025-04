LdC : pourquoi M. Letexier a annulé le penalty du Real Madrid

C’est LA grande action qui fait déjà polémique dans ce Real Madrid-Arsenal. À la 23e minute de ce quart de finale retour, alors que le score était de 0-0, M. Letexier sifflait un penalty en faveur des Merengues suite à un accrochage de Rice, averti sur le coup, sur Mbappé. Même si la faute est légère, les images ne montraient pas non plus une erreur manifeste d’arbitrage.

Le VAR est pourtant intervenu et a mis très longtemps à acter une décision, notamment pour vérifier deux positions de hors-jeu. Le car régie a fini par appeler M. Letexier pour lui faire voir les images, lequel a décidé d’annuler le penalty. D’après l’UEFA, le Français a estimé que Rice n’a pas commis de faute. Il lui a donc retiré son avertissement et fait reprendre le jeu par une balle à terre, et non pas une phase arrêtée comme l’aurait exigé un hors-jeu.