Inter : Simone Inzaghi ne veut pas penser au FC Barcelone

Après la qualification de l’Inter contre le Bayern, Simone Inzaghi est revenu sur cette double confrontation de folie au micro de Sky Italia : «c’était une soirée merveilleuse passée avec nos supporters, dans un stade qui nous a beaucoup aidés contre une équipe très forte qui a fait un grand double match : nous, en revanche, voulions vraiment nous qualifier : nous profitons de la soirée, nous avons été très bons et unis, mais après tout, c’est la seule façon de battre une équipe de ce niveau. Nous savions que ce match serait difficile, mais cela récompense nos nombreux sacrifices», a-t-il déclaré avec un grand sourire aux lèvres.

L’adversaire en lice pour la prochaine étape est le FC Barcelone. Mais l’entraîneur reste concentré sur le match : « ce qui mérite d’être souligné, c’est la lucidité affichée même après le but encaissé. Nous sommes restés dans le match et avons égalisé, puis marqué grâce à Pavard. Ils ont su trouver l’égalisation à leur tour, avec l’entrée de certains joueurs, ils ont encore accru l’intensité, mais nos remplacements nous ont aussi aidés. Le dernier avertissement ? C’était pour Di Narco, heureusement ni moi ni Bastoni, car sinon, à Barcelone, nous serions restés en tribunes. Notre série doit se poursuivre, et tout dépendra de nous. Il va falloir récupérer quelques joueurs, c’est clair, jouer souvent n’est pas facile, mais il est vraiment bon de profiter de soirées comme celle-ci : tous ensemble, nous avons réalisé un bel exploit».