Real Madrid : la sanction de Kylian Mbappé est tombée !

Kylian Mbappé risquait très gros. Alors que le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse d’Alavés ce week-end, cette rencontre avait été marquée par l’expulsion du Bondynois. Un carton rouge direct indiscutable reçu peu après la demi-heure de jeu, suite à une énorme semelle du numéro 9 madrilène sur la jambe d’Antonio Blanco, qui s’est rapidement tordu de douleur. Le geste avait fait le tour des réseaux sociaux de par sa gravité et son intentionnalité.

Rapidement, la presse espagnole assurait que le capitaine de l’équipe de France pouvait prendre une lourde sanction. En effet, Kylian Mbappé et le Real Madrid craignait une absence face à l’Athletic Bilbao le week-end prochain, puis le match de milieu de semaine suivante de Liga, face à Getafe, ainsi que lors de la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone s’il venait à être suspendu pour quatre matches ou plus. Mais après des heures d’attente, la sanction est tombée.

Sanction clémente pour Kylian Mbappé

Selon la plupart des médias ibériques, Kylian Mbappé n’a écopé que d’un seul match de suspension pour son geste. Le Français sera donc absent seulement pour la 32e journée de Liga et la réception de l’Athletic Bilbao. Un soulagement pour le Real Madrid, qui craignait son absence pour les grosses échéances de la fin de saison. «Kylian Mbappé n’est pas quelqu’un de violent. Il s’est rapidement excusé et il est tout à fait conscient de son geste. C’est clairement un carton rouge direct. Les nombreuses petites fautes qu’il a subies l’ont amené à réagir de la sorte, et ce n’est pas la bonne façon de réagir», assurait Davide Ancelotti après son expulsion.

Kylian Mbappé va donc pouvoir souffler et peut déjà être rassuré pour préparer son quart de finale retour contre Arsenal, au Santiago Bernabeu. Un match où il devra se surpasser pour aller chercher la qualification après la très lourde défaite au match aller (0-3). «Kylian Mbappé est encore blessé, déçu de ce qui s’est passé. Hier, il s’est très bien entraîné, il était très motivé. Nous avons besoin de lui, nous ne devons pas seulement défendre, nous devons marquer des buts. Plus que jamais, nous avons besoin de ses buts demain», avait assuré Carlo Ancelotti cet après-midi..