Le Real Madrid met Kylian Mbappé sous pression pour renverser Arsenal

Les derniers jours auront été bien longs pour le Real Madrid. Lourdement battus à l’Emirates Stadium par Arsenal (0-3), les Merengues sont dans l’obligation de réaliser un exploit pour aller chercher la qualification mercredi soir, au Santiago-Bernabéu. Mais la préparation de ce match retour a été contrastée par la victoire à Alavés ce week-end, entachée par l’expulsion terrible de Kylian Mbappé, qui risque un à plusieurs matches de suspension.

Mais devant leur public, et avec la présence du capitaine des Bleus, Jude Bellingham s’est montré confiant pour renverser complètement la tendance. «Remontada est le mot qu’on a le plus entendu dans le vestiaire. J’ai dû l’entendre un million de fois la semaine dernière. Cela nous motive beaucoup. C’est une soirée sur mesure pour le Real Madrid. C’est l’un des résultats que nous pouvions imaginer à l’extérieur et, pour une raison étrange, tout le monde pense que nous allons revenir. C’est un sentiment agréable pour être honnête, cela signifie que vous êtes dans un club qui ne ressemble à aucun autre. Le meilleur. Il y a une pression qui vient avec ça et nous voulons être à la hauteur», a expliqué le milieu offensif.

Carlo Ancelotti compte sur Kylian Mbappé

Rejoint par Carlo Ancelotti, qui espère s’appuyer sur le soutien du public : «nous essaierons de changer cet état d’esprit. Nous essaierons de jouer un match sérieux, avec notre tête, avec notre cœur… avec du ballon. Mentalement, nous sommes en très bonne forme. Nous avons l’engagement, l’expérience, les joueurs, les supporters… les ressources sont là. Le Bernabéu nous a toujours beaucoup aidés et continuera de nous aider», a assuré le manager merengue, qui s’est ensuite exprimé sur Kylian Mbappé, présent avant sa suspension.

«Kylian Mbappé est encore blessé, déçu de ce qui s’est passé. Hier, il s’est très bien entraîné, il était très motivé. Nous avons besoin de lui, nous ne devons pas seulement défendre, nous devons marquer des buts. Plus que jamais, nous avons besoin de ses buts demain. Il nous a beaucoup apporté cette saison avec ses buts, mais demain, on en aura besoin encore plus (…) Bien sûr, marquer tôt est important pour le match. Mais le plus important est de bien contrôler le match et d’essayer de faire de notre mieux dès le début». Pour Kylian Mbappé, la meilleure réponse sera sur le terrain et une qualification, aujourd’hui inespérée, fera rapidement taire les critiques.