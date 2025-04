Real Madrid : Kylian Mbappé expulsé après un geste scandaleux contre Alavés

Toujours à la lutte pour rester proche du leader Barcelonais en tête de la Liga, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse d’Alavés pour le compte de la 31e journée de Championnat. Les Merengues, déjà sous pression après la débâcle concédée contre Arsenal, en Ligue des Champions, devaient impérativement réagir. À la demi-heure de jeu, Eduardo Camavinga ouvrait le score d’une belle frappe à l’entrée de la surface, mais quelques minutes plus tard, un événement a totalement changé le fil de la rencontre à la 39e minute.

Alors que le joueur d’Alavés, Antonio Blanco, se jetait pour transmettre un ballon à son coéquipier, Kylian Mbappé lui adressait volontairement un terrible coup de pied sur le tibia. Un geste choquant, qui a logiquement conduit à l’expulsion du numéro 9 du Real Madrid, qui semble avoir perdu ses nerfs sur l’action. Un geste fou, qui pourrait lui valoir plusieurs matches de suspension et donc compromettre la course au titre, mais également la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, qu’il pourrait donc louper s’il est suspendu pour plus de trois matches.