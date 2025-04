Inter : Yann Sommer heureux d’avoir battu les "favoris"

Le stade Giuseppe Meazza est à la fête après la double confrontation de folie remportée par le club lombard face aux Bavarois de Vincent Kompany. Le gardien suisse de l’Inter Milan, Yann Sommer, s’est exprimé sur Amazon Prime Video à l’issue du match nul 2-2 à domicile contre le Bayern Munich qui a assuré une place en demi-finale de la Ligue des champions aux Nerazzurri :

La suite après cette publicité

«Je suis très fatigué et très content. Nous avons fait un bon match contre un adversaire très fort. En deuxième mi-temps, nous avons défendu collectivement, je suis très content. C’est toujours comme ça à Munich. Je connais très bien le Bayern, ils mettent une pression énorme et nous avons bien joué. Nous étions trop bas, mais nous avons tous défendu : c’est comme ça qu’on gagne. Tout gagner ? C’est l’objectif. Cependant, nous avons vu aujourd’hui qu’il fallait vraiment tout donner pour rester au plus haut niveau. Nous sommes satisfaits d’avoir gagné contre les favoris cette saison et d’avoir remporté la Ligue des champions».