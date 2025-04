OM : Patrice Évra désigne les coupables

Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’est pas encore dans le rouge, mais la situation se complique depuis plusieurs semaines. En crise, les Phocéens ne comptabilisent que 2 succès sur les 6 derniers matches de Ligue 1 et restent sur une terrible défaite 3-0 contre l’AS Monaco. Un véritable désaveu pour les Phocéens qui jouent les premiers rôles en Ligue 1 et risquent de tout perdre. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Patrice Évra n’a pas voulu pointer du doigt le président Pablo Longoria. Pour l’ancien latéral gauche qui est passé par Marseille en 2017, le coach Roberto De Zerbi et les joueurs sont bien plus responsables de la situation actuelle.

«Un président ne se juge pas que sur les résultats. Je pense qu’en quatre ans tout ce qu’il a fait, c’est énorme. Il faut rester les pieds sur terre, Marseille est à sa place maintenant. On pourra faire un autre jugement à la fin de la saison s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des Champions. Moi je condamne plus les joueurs et l’entraîneur. C’est la responsabilité de l’entraîneur, ils doivent se qualifier pour la Ligue des Champions», a-t-il ainsi déclaré.