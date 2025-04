Le PSG et l’OM chassent un attaquant brésilien

Avec Luis Campos, le Paris Saint-Germain possède un spécialiste du mercato. Mais l’Olympique de Marseille peut se targuer d’avoir dans ses rangs Pablo Longoria, un président dont c’est l’un des domaines de prédilection. Il est à présent épaulé par Medhi Benatia, qui a aussi quelques coups à son actif. Et si les Phocéens ne disposent pas des mêmes moyens financiers que les champions de France, ils ont quelques arguments pour convaincre leurs cibles. Il faudra en avoir pour devancer le PSG puisque les deux clubs ont un faible pour le même joueur. En effet, ESPN Brésil et Lance! révèlent que les Olympiens et les Parisiens sont séduits par le profil du jeune et prometteur Ryan Francisco.

Un nom qui ne vous dit peut-être rien. Âgé de 18 ans, cet attaquant porte les couleurs du São Paulo Avant cela, le footballeur né en 2006 a débuté à Palmeiras, avant de rejoindre le SKA Brasil. En 2022, il a été repéré par le SPFC. Il a ainsi intégré les équipes jeunes du club auriverde, lui qui a régulièrement été surclassé avant de faire ses premiers pas avec les pros en 2024. Le 8 décembre dernier, il a d’ailleurs joué son premier match avec l’équipe A face à Botafogo. Il était entré en jeu 4 minutes. Cette année 2025, il a déjà pris part à 14 rencontres toutes compétitions confondues, dont 6 avec le groupe pro. Le temps de marquer 1 but. Avec les jeunes de São Paulo, il en est à 10 buts et 1 assist en 8 apparitions.

Il a été observé par plusieurs clubs français

De quoi attirer l’attention et les regards de quelques écuries du Vieux continent, charmées par ses qualités de finisseur. Lance! et ESPN assurent que des représentants de l’OM, du PSG, mais aussi de Montpellier étaient présents en tribunes pour l’observer face à Cruzeiro dimanche en championnat brésilien (13 minutes de jeu). Ils étaient accompagnés en loges par l’agent du joueur de 18 ans. Ce qui laisse peu de doutes concernant la raison de leur présence. Mais pour enrôler l’international U17 brésilien (1 cape), il faudra se montrer convaincant. En février, son agent, l’ancien joueur Fabiano, a confié : « ce que nous affirmons clairement, c’est que notre staff travaille avec les pieds sur terre. Rien d’officiel n’est arrivé à São Paulo.»

Il avait précisé : «il y a eu beaucoup de demandes, car le marché sait qu’il y a un joueur qui marque beaucoup de buts. Nous transmettons tout ce qui arrive à São Paulo. Je pense que Ryan Francisco aurait sa place en Angleterre et en Espagne. C’est un joueur qui marque des buts, une véritable force, avec de la qualité et de la technique. Ryan veut jouer plus longtemps dans l’équipe professionnelle de São Paulo.» Mais si les prétendants mettent le prix, nul doute que São Paulo ouvrira la porte pour son joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Selon le site spécialisé transfermarkt, sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 4 M€. Mais on imagine que l’écurie brésilienne se montrera un peu plus gourmande pour lâcher son nouveau joyau.