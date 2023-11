Al-Ittihad : Nuno Espirito Santo viré !

C’était annoncé par les médias depuis un moment déjà, et c’est désormais officiel. Al-Ittihad vient d’annoncer le licenciement de son entraîneur Nuno Espirito Santo, en poste depuis juillet 2022. Les mauvais résultats de son équipe cette saison - elle est actuellement sixième en championnat saoudien - auront eu raison de l’entraîneur lusitanien.

Mais pas que, puisque certains journaux évoquent aussi une relation compliquée avec Karim Benzema, et la direction du club se serait rangée du côté du Français. La relation entre le coach et le buteur serait même arrivée à un point de non retour ce mardi, après une confrontation assez tendue entre les deux hommes. Plus tôt ce mercredi, il était question de Laurent Blanc pour le remplacer…