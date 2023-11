Al-Ittihad : Karim Benzema va faire licencier son entraîneur !

L’aventure saoudienne est plus que mitigée pour l’instant pour Karim Benzema. Pourtant tenant du titre, Al-Ittihad déçoit malgré des arrivées du calibre du Français, de Fabinho ou de N’Golo Kanté, et pointe à une triste sixième place en championnat. L’équipe n’a plus remporté le moindre match depuis le 21 septembre. Karim Benzema lui affiche 6 buts et 3 passes décisives au compteur en 11 rencontres, ce qui n’est pas forcément négligeable, mais c’est un peu moins bien que ce qu’attendaient les Saoudiens. Et les informations publiées par Relevo évoquent une situation assez compliquée en interne du côté de Djeddah.

Le média espagnol fait état d’une grosse tension en interne. Et Karim Benzema n’y serait pas étranger, puisqu’il se serait clashé, assez sérieusement, avec le coach Nuno Espirito Santo après la défaite face à Al Quwa Al Jawiya. Des insultes auraient même été proférées. La relation entre les deux hommes, tendue depuis un moment déjà, serait arrivée à un point de non-retour, toujours selon le média. Karim Benzema n’accepte pas l’attitude autoritaire de l’ancien coach de Valence ou des Wolves, pendant que ce dernier reproche au Français de ne rien faire pour s’intégrer dans le vestiaire.

Benzema va avoir gain de cause

Dans ce clash, c’est Benzema qui devrait être gagnant, et tout indique que l’entraîneur lusitanien va être démis de ses fonctions rapidement. Et ce n’est pas tout, puisque l’état-major d’Al-Ittihad cherche un entraîneur français pour s’adapter au mieux aux préférences de Benzema et de Kanté. Le rêve du club de Djeddah n’est autre que Zinedine Zidane, mais c’est une option considérée comme impossible, surtout qu’il a déjà refusé une proposition plus que juteuse sur le plan financier du club dans un passé récent.

Un autre nom bien connu des fans de football en France est sur la table et semble être une option bien plus réaliste : Laurent Blanc. Sans club depuis son départ de l’OL en début de saison, l’ancien défenseur de l’Equipe de France pourrait donc rebondir en Arabie saoudite, où un joli challenge l’attend. On rappelle que Blanc avait fait de Benzema un joueur important avec les Bleus entre 2010 et 2012, le rappelant après ses soucis liés à l’affaire Zahia, et il l’a encensé à de nombreuses reprises au cours d’apparitions médiatiques ces dernières années. Mais d’abord, il faut régler la situation de Nuno Espirito Santo…