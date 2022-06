OM : Dimitri Payet fait une grande annonce pour son mercato

Le mercato n'a même pas encore officiellement ouvert ses portes que les rumeurs bruissent un peu partout sur la planète football. Il y a quelques jours, au Mexique, la presse locale a ainsi évoqué un intérêt des Tigres de Monterrey, où évoluent ses anciens partenaires à l'Olympique de Marseille André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, pour Dimitri Payet.

Sous contrat avec le club phocéen jusqu'en juin 2024, le Réunionnais, encore très influent dans le jeu de Jorge Sampaoli cette saison (12 réalisations et 9 passes décisives en 31 apparitions en Ligue 1), peut-il se laisser tenter par une aventure en Liga MX ? La réponse, c'est l'intéressé lui-même qui l'a donnée sur un post publié ce mardi en début de soirée sur son compte Instagram. Et elle est sans équivoque.

«Marseillais à vie»

«Alors une dernière fois, pour ceux qui n’ont pas bien compris ou pour ceux qui en doutent encore : je suis "Marseillais À Vie". Je jouerai ici jusqu’à ma dernière force, je finirai ma carrière dans ce club, parce que j’aime ce club et que je m’y sens comme chez moi. Et ce que je vis ici, je ne le retrouverai nulle part ailleurs. Allez L’OM», a-t-il lâché.

Pas de doute donc dans l'esprit du n° 10 des Ciel-et-Blanc, l'heure n'est absolument pas à un départ. Il faudra donc encore compter sur Dimitri Payet pour la saison prochaine à l'OM et peut-être même pour plus longtemps encore ! Les Tigres et les autres éventuels courtisans savent désormais à quoi s'en tenir.