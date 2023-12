Le PSG a pris une décision forte pour la sécurité de ses joueurs

Dans la nuit de lundi à mardi, Alexandre Letellier et sa famille ont vécu un moment traumatisant. En effet, le gardien du PSG et ses proches ont été victimes d’une tentative d’extorsion sous la menace d’une arme en réunion. Après cette violente agression, trois des quatre cambrioleurs ont été interpellés. En ce qui concerne la famille Letellier, la femme du joueur a indiqué que tout allait bien physiquement. Mais on imagine que moralement, le choc est rude.

La suite après cette publicité

Au chevet de son joueur et de ses proches, le PSG prend très au sérieux la sécurité de ses joueurs. D’autant que plusieurs d’entre eux ont connu des mésaventures au sein de la capitale française à l’image de Gianluigi Donnarumma et Marquinhos. Ce mercredi, *[L’Equipe](https://www.lequipe.fr/ précise toutefois que le Paris Saint-Germain ne compte pas renforcer la sécurité de ses joueurs. Les champions de France n’ont pas non plus interdit aux hommes de Luis Enrique de sortir de chez eux comme nous l’a précisé le club hier.