Rafael Márquez quitte le Barça Atlètic

Rafael Márquez n’est plus l’entraîneur du Barça Atlètic. Le club catalan a officialisé son départ, ce dimanche, via un communiqué sur son site officiel. « L’entraîneur mexicain est parvenu à un accord avec le FC Barcelone pour le libérer de son contrat afin de relever un nouveau défi professionnel. Le club remercie Rafa Márquez pour son dévouement et son professionnalisme pendant toute cette période, au cours de laquelle il a été un acteur clé dans le développement des joueurs, et lui souhaite bonne chance pour l’avenir, tant sur le plan sportif que personnel », indique le Barça.

Comme évoqué ce samedi, l’ancien défenseur central va faire son retour au Mexique. Il devrait devenir l’entraîneur adjoint de Javier Aguirre, favori pour le poste d’entraîneur principal, et diriger la sélection mexicaine lors de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera sur son sol.