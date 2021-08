ASSE - LOSC : les compositions sont là

La 3e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc entre l'AS Saint-Étienne et Lille. A domicile, les Stéphanois s'organisent dans un 4-3-3 avec Étienne Green dans les cages. Devant lui, Yvann Maçon, Saidou Sow, Harold Moukoudi et Timothée Kolodziejczak prennent place. Positionné en sentinelle, Yvan Neyou est accompagné par Mahdi Camara et Zaydou Youssouf. Le trio d'attaque est constitué de Romain Hamouma, Wahbi Khazri et Denis Bouanga.

De son côté, Lille opte pour un 4-4-2 avec Ivo Grbic comme dernier rempart. Tiago Djalo, José Fonte, Sven Botman et Reinildo se positionnent devant lui. Benjamin André et Xeka composent le double pivot alors que Timothy Weah et Jonathan Bamba sont situés sur les ailes. Devant, Burak Yilmaz et Jonathan David sont associés.

Les compositions

ASSE : Green - Maçon, Sow, Moukoudi, Kolodziejczak - Camara, Neyou, Youssouf — Hamouma, Khazri, Bouanga

LOSC : Grbic - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Weah, André, Xeka, Bamba - David, Yilmaz