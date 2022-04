Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais gifle Montpellier et peut encore croire à l'Europe

L'Olympique Lyonnais recevait le Montpellier HSC au Groupama Stadium dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Sans Lopes ni Caqueret, les Gones devaient se relancer en championnat s'ils souhaitaient garder un espoir dans la course à l'Europe, n'ayant remporté qu'un seul de leurs 5 derniers matches. De leur côté, en cas de contre-performance, les Pailladins pouvaient presque dire adieu à la première partie de tableau, qu'ils avaient toujours occupé depuis la saison 2017/2018. Pour se relancer après quatre matches sans succès, Olivier Dall'Oglio associait Cabella et Savanier dans le quatuor offensif. Côté OL, Peter Bosz faisait confiance à Toko Ekambi à la gauche de son attaque, de retour sur la feuille de match après avoir manqué le déplacement à Brest.

Les locaux débutaient plus que bien cette rencontre, mettant rapidement le pied sur le ballon pour inquiéter l'arrière-garde montpelliéraine : la première alerte venait de la tête de KTE, contrée par celle de Souquet (3e). Pour pallier la sortie d'Omlin, Ferri sauvait bien ses coéquipiers près de sa ligne sur le centre en retrait du Brésilien (6e). Les deux Brésiliens se montraient dangereux, sans succès : Tetê se voyait sa frappe déviée à l'entrée de la surface (9e) avant d'être mis en échec par Omlin (10e), tout comme son compatriote Paqueta (13e). Devant Pollersbeck, Wahi ratait l'occasion de surprendre l'OL juste devant la ligne avant de faire faute sur le portier allemand (24e). Dembélé profitait de la passivité défensive adverse pour croiser sa frappe et tromper le gardien suisse (1-0, 25e), pour inscrire son 12e but toutes compétitions confondues en 2022.

Lyon s'endort, mais se reprend

Comme un semblant de réaction, Montpellier se rassurait en gardant le ballon sur certaines séquences, sans pour autant déranger la défense lyonnaise, si ce n'est le centre-tir de Chotard, au-dessus de la transversale de Pollersbeck (31e). Après le bon travail de Cabella à gauche, Oyongo ne mettait pas assez de puissance dans sa frappe à ras de terre, tranquillement captée (33e). La première inspiration de Savanier arrivait avant la pause, tentant le piqué à l'extérieur de la zone de vérité pour gêner un Pollersbeck vigilant (39e). Finalement, Mendes doublait la mise pour les siens sur coup franc, bien aidé par un Omlin malheureux (2-0, 43e). Dans le temps additionnel, l'Auriverde offrait deux buts aux visiteurs : d'abord pris de vitesse par Wahi, qui battait le dernier rempart (2-1, 45+2e), il offrait un penalty après une main dans la surface à Savanier, buteur à 11 mètres (2-2, 45+3e).

Au retour des vestiaires, la seconde période démarrait sur des chapeaux de roue des deux côtés, avec un centre dangereux de Cabella avant le contre conclu par la frappe de Paqueta, boxée par Omlin (46e). Le Suisse s'illustrait d'une main ferme au sol sur la reprise du numéro 10 lyonnais (52e). Toko Ekambi trouvait ensuite le poteau gauche adverse, manquant de concrétiser la belle combinaison entre Paqueta et Dembélé (55e). Le temps fort continuait jusqu'à l'heure de jeu pour les hommes de Bosz, qui faisaient reculer l'adversaire dans sa surface mais étaient confrontés à un Omlin au niveau (60e). Après un bon contrôle orienté dans la surface, Aouar trouvait enfin la faille dans le petit filet gauche (3-2, 63e), imité quelques minutes plus tard par Toko Ekambi, lancé par Paqueta dans le dos de Sakho (4-2, 68e). Le 17e but de la saison pour le Lion Indomptable.

Sous la pluie rhodanienne, Montpellier tentait de se relancer tant bien que mal cette rencontre grâce à ses entrants dans le dernier quart d'heure : trouvé à gauche, Mollet servait Mavididi au point de penalty mais son intérieur du pied était capté en deux temps par Pollersbeck (76e). Néanmoins, avec une pelouse faisait fuser le ballon, les transmissions semblaient plus imprécises pour le MHSC, mais cela ne dérangeait pas l'OL, qui arrivait à se créer des opportunités malgré tout. Malgré les occasions de Dembélé, pas loin de s'octroyer un doublé (89e, 90+1e), c'est finalement Aouar qui inscrivait son deuxième but personnel dans ce match dans le temps additionnel (5-2, 90+3e). S'il ne gagne pas de place au classement avec ce succès probant (5-2), l'Olympique Lyonnais revient provisoirement à quatre points des places européennes et peut encore croire à une qualification. Montpellier reste 11e de Ligue 1 pour le moment et s'éloigne un peu plus du top 10.