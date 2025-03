Atlético de Madrid-Real Madrid : les compositions officielles

C’est le choc du soir. L’Atlético de Madrid reçoit le Real Madrid ce mercredi à 21h, pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir perdu lors de l’aller sur des buts de Rodrygo et Brahim Diaz, les hommes de Diego Simeone doivent s’imposer par deux buts d’écart devant leur public pour espérer se qualifier en quarts et y retrouver Arsenal ou le PSV Eindhoven.

Pour ce faire, le technicien argentin a aligné un 4-4-2 avec Griezmann et Alvarez en pointe. Lenglet est titulaire en défense avec Llorente, Gimenez et Reinildo. Du côté du Real Madrid, Modric a été préféré à Camavinga dans l’entrejeu qu’il occupera avec Bellingham et Tchouaméni. Vinicius, Mbappé et Rodrygo animeront quant à eux l’attaque.

Les compositions officielles :

Atlético de Madrid : Oblak - Llorente, Giménez, Lenglet, Reinildo - Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher - Griezmann, Alvarez.

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy - Modric, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.