EdF : Deschamps explique la confiance retrouvée en Rabiot

Lorsque Adrien Rabiot refusait de figurer dans la liste des réservistes de la Coupe du monde 2018 concoctée par Didier Deschamps, peu de gens pensaient revoir un jour l’ancien joueur du PSG redorer le maillot de l’équipe de France. Deux ans après, le milieu de terrain de la Juventus est de retour dans les petits papiers de DD. Mieux encore, il est à l’image de ses performances l’un des grands gagnants de la récente trêve internationale. En pleine réussite avec la Juventus, le natif de Saint-Maurice l’est tout autant avec les Bleus. Ce qui ne manque tout bonnement pas de faire plaisir à son sélectionneur. Au cours d’un entretien accordé à l’Équipe ce vendredi, l’ancien capitaine de l’équipe de France a tenté d'expliquer pourquoi il fait de nouveau confiance au milieu de terrain de 25 ans.

«Si je l’ai repris, ce n’est pas pour faire plaisir à X, Y ou Z. C’est parce que je le voyais faire ce qu’il faisait à la Juventus, ce qu’il n’avait pas fait lors de ses six premiers mois en Italie. Aujourd’hui, il ne se pose plus les questions : "Ne serais-je pas mieux un peu plus bas ?" Suis-je trop écarté ? Il a une vraie confiance en lui, il a la capacité technique, le volume et, en plus, il a un impact physique qu’il n’avait pas avant. C’est un jeune joueur encore, mais il a gagné en maturité. Dans les discussions, c’est plus fluide. Il se met moins de restrictions. Il n’y a pas de "oui mais". La grande différence, c’est qu’il fait tout avec plus de détermination», a ainsi conclu Didier Deschamps qui semble avoir définitivement tourné la page de la Coupe du Monde.