José Mourinho confiant mais prudent avant d'affronter Bodo/Glimt

Battu 6-1 par le club norvégien de Bodo/Glimt en phase de poule de Ligue Europa Conference avant de faire 2-2, l'AS Roma a retrouvé son bourreau au stade des quarts de finale. De nouveau battu (2-1) a l'aller, José Mourinho avait réagi avec arrogance après la rencontre. Une position qu'il a encore tenue en conférence de presse avant le match retour.

«La différence est minime, il n'est pas nécessaire de faire un changement radical dans le jeu. Ça commence avec 2-1 pour eux, il faut marquer un but pour revenir à égalité, il n'y a pas besoin de faire des changements radicaux aussi parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer quelque chose de différent.» Pour autant, il a légèrement dévié son discours sur la fin : «est-ce qu'on s'est entraîné pour les tirs au but ? Oui, si vous me dites que je veux aller aux tirs au but, je dis non. On veut gagner dans les 90', mais il faut les respecter.»