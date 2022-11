MU réagit à l'interview choc de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristano Ronaldo a mis le feu à Manchester United. En conflit avec le club anglais depuis le début de la saison, le portugais a attendu son départ pour la sélection nationale lusitanienne pour déballer son mal-être dans une interview choc. Silencieux jusqu’ici, le club anglais a brièvement réagi.

«Manchester United note la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo. Le club examinera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. Nous restons concentrés sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l'élan, de la confiance et de l'unité qui se construisent entre les joueurs, l'entraîneur, le personnel et les fans», indique le communiqué.