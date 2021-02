Stade Rennais-OGC Nice : les compositions officielles

Ce soir, le Stade Rennais accueille l'OGC Nice en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Privé de son latéral gauche Faitout Maouassa (suspendu) et de son gardien remplaçant Romain Salin (abdominaux), Rennes se présente en 4-3-3. Clément Grenier est utilisé au milieu alors que Martin Terrier enchaîne devant. Eduardo Camavinga remplace Jonas Martin. Damien Da Silva, qui a travaillé en spécifique au cours des derniers entraînements, débute dans le onze.

Adrian Ursea effectue aussi des changements par rapport à la défaite face à FC Metz dimanche (1-2) et aligne une équipe très défensive. Si Youcef Atal, Danilo Barbosa (cuisse), Jordan Lotomba (mollet) et Kasper Dolberg ont fait leur retour à l'entraînement collectif ce mercredi, ils ne sont pas disponibles pour ce soir. Rony Lopes (cuisse), Jeff Reine-Adelaïde et Dante (opérés pour rupture ligamentaire à un genou) sont toujours forfaits.

Les compositions des équipes :

Stade Rennais : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert - Nzonzi, Camavinga, Grenier - Doku, Guirassy, Terrier.

OGC Nice : Benítez - Daniliuc, Todibo, Saliba, Nsoki, Kamara - Schneiderlin, Claude-Maurice, Boudaoui - Maolida, Gouiri.