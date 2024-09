L’OL a reçu une offre pour Gift Orban

Vendredi dernier, le marché des transferts estival a officiellement fermé ses portes dans l’Hexagone. Ce qui n’a pas empêché l’Olympique Lyonnais de recruter Jordan Veretout en tant que joker hier soir. Il a ainsi rejoint les pensionnaires du Groupama Stadium, qui ont notamment mis la main sur Moussa Niakhaté, Tanner Tessman, Warmed Omari, Rémy Descamps, Georges Mikautadze et Abner durant l’intersaison. Dans le sens des départs, les Gones espéraient un peu plus de mouvements, eux qui ont promis 100 M€ à la DNCG. Jake O’Brien, Skelly Alvero, Tino Kadewere, Johann Lepenant (prêt), Orel Mangala (prêt), Amin Sarr (prêt) ou encore Sinaly Diomandé ont plié bagages. Ernest Nuamah aurait pu aussi faire partie du lot. N’ayant pas réussi à se séparer de Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Anthony Lopes, Dejan Lovren ou Paul Akouokou, la direction rhodanienne a montré la porte de sortie au Ghanéen. Malgré un accord avec Fulham pour un transfert de 19 M€, Nuamah a refusé de s’en aller au dernier moment. Ce sera peut-être aussi le cas pour Gift Orban.

L’hiver dernier, le joueur qui évoluait à La Gantoise a paraphé un contrat de 4 ans en faveur de l’OL. De son côté, le club de John Textor a signé un chèque de 12 M€, «auquel pourra s’ajouter un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert» d’après le communiqué publié par les Lyonnais. Pour beaucoup, il s’agissait d’un très gros coup de la part des Gones. Recruté pour être la doublure d’Alexandre Lacazette dans un premier temps, avant de peut-être devenir son successeur, le buteur originaire du Nigéria a connu six premiers mois peu évidents. Auteur de 16 apparitions toutes compétitions confondues, il n’a été titularisé qu’à 6 reprises par Pierre Sage. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 3 buts et il n’a délivré aucune passe décisive. Dans le jeu, il n’a pas vraiment été convaincant jusqu’à présent, se montrant parfois maladroit. Il espérait ainsi repartir du bon pied en 2024-25.

Trabzon veut Orban

D’autant qu’un départ de Lacazette en Arabie saoudite avait été évoqué. Ce qui aurait pu lui laisser le champ libre, bien qu’il puisse aussi jouer sur un côté. Mais le capitaine de l’OL a refusé une offre en or de la Saudi Pro League et a décidé de rester. Pour ne rien arranger, un nouveau concurrent dans le secteur offensif est arrivé avec Georges Mikautadze. Relégué derrière les deux joueurs, Orban a démarré ce nouvel exercice dans la peau d’un remplaçant. Mais cela ne l’a pas découragé. Entré en jeu face à Strasbourg, il a inscrit un doublé et il a participé à la victoire de son équipe 4 à 3. Il pourrait toutefois s’agir de sa dernière apparition sous le maillot des Gones. En effet, un départ du footballeur de 22 ans n’est pas exclu. Hier soir, notre confrère, Sacha Tavolieri a révélé que Trabzonspor a fait une offre pour Orban. Dans le détail, il s’agit d’un prêt de 1M€ avec une option d’achat obligatoire fixée à 6 M€. Celle-ci ne sera levée par l’écurie turque que si l’attaquant marque au moins 20 buts en championnat et que Trabzonspor est sacré en Süper Lig précise le journaliste belge.

Mais le montant de l’option d’achat paraît faible vis-à-vis de l’investissement réalisé par l’OL, qui a déboursé deux fois plus d’argent pour se l’offrir en janvier (12 M€). Quoi qu’il en soit, l’intérêt pour Orban est confirmé ce jeudi en Turquie. Fanatik explique que Trabzon a fait une offre officielle à l’OL pour Orban. Il s’agit bien d’un prêt avec option d’achat. Le média turc ajoute que le joueur, qui peut évoluer en tant qu’attaquant ou ailier, plaît beaucoup à la direction de Trabzonspor. Celle-ci attend la réponse des dirigeants français, qui vont devoir trancher assez rapidement. En effet, le mercato est encore ouvert jusqu’au 13 septembre en Turquie. Trabzon veut donc être fixé assez vite pour avancer sur ce dossier ou alors passer à autre chose si jamais les Lyonnais venaient à fermer la porte. Outre l’OL, il faudra aussi connaître la position de Gift Orban. L’ancien joueur de La Gantoise a souvent évoqué son attachement au club lyonnais. Comme Ernest Nuamah, il sera peut-être difficile à convaincre…