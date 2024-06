Belgique : Koen Casteels a totalement fait oublier Thibaut Courtois

À l’image de l’équipe de France, la Belgique n’est certainement pas l’équipe la plus excitante à voir jouer en ce début d’Euro. Mais elle reste diablement efficace, et peut rendre grâce à un gardien irréprochable jusqu’ici. Nommé titulaire en l’absence de Thibaut Courtois - dont le conflit par médias interposés avec Domenico Tedesco s’étire depuis des mois - Koen Casteels incarne "l’hermétisme" des Diables Rouges sur cette phase de groupe (1 seul but encaissé). Lors de la défaite inaugurale face à la Slovaquie (1-0), le portier de Wolfsburg (qui rejoindra le club saoudien d’Al-Qadsiah après l’Euro) avait évité la correction à son équipe, s’érigeant comme le meilleur Belge de la rencontre. Cinq jours plus tard, la Belgique aurait sûrement été rejointe au score par la Roumanie (2-0) sans lui. Et elle aurait même pu perdre s’il n’était pas resté vigilant jusqu’au bout contre l’Ukraine (0-0). Remplacer Thibaut Courtois n’est pas une sinécure. Au Real Madrid, Kepa et Lunin avaient tous les deux eu besoin de plusieurs mois avant de performer et de chasser les doutes sur leur capacité à remplacer le Belge.

Sur un tournoi d’un mois, Casteels n’avait lui pas autant le choix. Il devait être opérationnel, sous peine de voir sa sélection enchaîner un deuxième revers fracassant en moins de deux ans (la Belgique était sortie en poules lors du Mondial au Qatar). Et autant dire que le gardien a fait plus que répondre aux simples attentes, lui qui totalise désormais 7 clean-sheet sur ses 8 dernières sélections. «Koen Casteels a été à la hauteur du rendez-vous d’une vie. Auteur de deux bons matchs face à la Slovaquie et la Roumanie, le gardien est en train de justifier la confiance octroyée par Domenico Tedesco. Et d’éloigner le spectre de Thibaut Courtois», écrit le journal Le Soir. Dans son bulletin de notes, le journal va encore plus loin : «on attendait De Bruyne et Lukaku, on a vu Faes et Casteels», peut-on lire. La RTBF, de son côté, l’a élu homme du match face à l’Ukraine et lui a adressé ses félicitations pour son début de tournoi : «Koen Casteels se savait attendu au tournant. Des arrêts importants dans les trois matches et aucune boulette : le portier belge a fait le travail dans ce groupe E du championnat d’Europe.»

Mais Casteels, 10 sélections avant l’Euro, pouvait-il s’imaginer faire déjouer les pronostics de la sorte ? À l’écouter, oui. «Je ne ressens aucune pression supplémentaire du fait que je doive remplacer Thibaut Courtois. Je n’ai jamais douté de moi», avait-il indiqué en conférence de presse avant le début du tournoi. Rassurant, maître des situations, le gardien de 32 ans a même endossé un costume plus large en étant passeur décisif pour Kevin De Bruyne face à la Roumanie. Une première pour un gardien à l’Euro depuis 24 ans. «C’était l’homme du match», avait réagi son prédécesseur en sélection belge, Silvio Proto, sur son compte X après la rencontre.

Le spécialiste et journaliste de la BBC, Sam Kunti, s’est lui aussi montré élogieux au sujet du Belge : «le gardien promu numéro un, Koen Casteels, est très bon. Il a une carrière exceptionnelle, même s’il partira en Arabie Saoudite après l’Euro. Mais il a été phénoménal en Bundesliga. Et d’une certaine manière, l’omission de Courtois lui fait du bien et constitue une récompense pour sa carrière, car désormais il peut être numéro un dans un tournoi important», explique-t-il à Relevo. Lundi, Casteels aura pour ambition d’étirer l’aventure des Diables Rouges à l’Euro. Il devra, pour ça, trouver les ressorts pour prolonger le mutisme d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé (qui a marqué un seul but, sur penalty) Ousmane Dembélé ou encore Marcus Thuram. 11 ans après sa première convocation avec la Belgique pour un match… contre la France.