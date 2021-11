Samuel Eto'o s'enflamme sur Karim Benzema

Ancien joueur du Real Madrid et ancienne gloire du FC Barcelone, Samuel Eto'o reste un suiveur attentif du monde du football et dans un entretien pour As, il est revenu sur plusieurs sujets. Il a notamment évoqué Vinicius Junior qui réalise un début de saison fou du côté du Real Madrid. Pour autant, l'ancien attaquant camerounais estime qu'il faut mettre avant tout le crédit sur Karim Benzema.

La suite après cette publicité

«Tout le monde me pose des questions sur lui. Et Benzema ? C'est Karim avant tout, il y a des choses que je ne comprends pas dans le football. Il est le leader de Madrid. Vinicius est un bon joueur qui va devenir très important dans le football, mais il faut donner la place de Dieu à Dieu : Benzema aujourd'hui à Madrid est Dieu. Les gens se sont toujours demandés entre Cristiano et Benzema. Cristiano est parti et Benzema est là. Madrid continue de gagner car Benzema est là. Ensuite, les enfants auront leurs moments.»