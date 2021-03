Real Madrid : Míchel préférerait voir Ramos prolonger plutôt qu’un retour de Ronaldo

La suite après cette publicité

Le Real Madrid risque de connaître un nouvel été mouvementé. Alors que le club merengue songe à recruter Haaland ou Mbappé, il va également falloir régler le dossier Sergio Ramos. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine madrilène n’a toujours pas signé un nouveau bail et pourrait quitter Santiago Bernabeu la saison prochaine.

Alors qu’un retour de Cristiano Ronaldo est également évoqué, Míchel, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et ancien joueur du Real Madrid de 1982 à à 1996, a expliqué à Marca qu’il préférait voir Sergio Ramos prolonger. «Si vous me donnez le choix entre le maintien de Ramos et le retour de Cristiano, je préférerais le maintien de Ramos», avant d’ajouter «même si vous gagnez plus d'argent ailleurs, jouer pour le Real Madrid est incomparable. Si j'étais Ramos, je serais dix ans de plus au club, en gagnant un peu moins», a-t-il expliqué. Reste à savoir maintenant si le Real est capable d'offrir à Sergio Ramos le contrat qu'il souhaite.