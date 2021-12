Six cas positifs au Covid-19 au Stade de Reims

Alors que Reims se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille ce mercredi (21 heures), pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, le club a annoncé que six cas positifs ont été détectés au sein de l’effectif, quatre joueurs sont concernés ainsi que deux membres du staff technique.

La suite après cette publicité

«Les tests réalisés au sein du club sur l’ensemble des joueurs et du staff technique ont révélé six cas positifs au Covid-19. Dès la prise de connaissance des résultats, les quatre joueurs ainsi que les deux membres du staff ont été isolés et soumis au protocole sanitaire adapté. Leur état de santé ne suscite en outre aucune inquiétude.»