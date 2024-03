Pourquoi le PSG ne gagnera pas à Montpellier

Sur le papier, cette affiche entre Montpellier et le PSG est clairement déséquilibrée puisque le PSG, large leader de Ligue 1 affronte Montpellier, 13e à seulement deux points de la zone de relégation. Pourtant, rien n’indique que le match sera une partie de plaisir pour la bande à Luis Enrique, qui souffre actuellement en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Mais avec 10 points d’avance sur Brest son dauphin, Paris peut voir venir et tenter de préparer l’après Mbappé. Cela pourrait être encore le cas du côté de la Mosson. Et à la vue de la forme du moment des deux équipes, on pourrait assister à une surprise de la part du MHSC, où tout du moins une solide résistance puisque le club héraultais reste sur une belle victoire à Nice. Pour profiter de ce classique de Ligue 1 entre Montpellier et le PSG, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 85€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 85€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

Montpellier et le PSG font match nul, cote à 4,60

Il y a un mois, l’issue de la rencontre n’aurait pas fait l’ombre d’un doute et le PSG n’aurait sans doute fait qu’une bouchée de Montpellier. Mais les temps ont changé depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé. Et Luis Enrique multiplie les essais, notamment en Ligue 1 où le coach parisien se prive de plus en plus de la star française. Et cela se voit puisque Paris reste sur trois nuls consécutifs en championnat. Rien n’indique qu’avant la trêve internationale, il en soit de même surtout face à une équipe du MHSC en nette regain de forme ces dernières semaines. Un match nul entre les deux formations coté à 4,60 est une option à envisager très sérieusement.

But de Gonçalo Ramos, cote à 2,30

Pour certains, il est une erreur de recrutement, pour d’autres, une victime des choix tactiques de Luis Enrique. Pourtant, quand on regarde de plus près le bilan statistique de Gonçalo Ramos, c’est loin d’être catastrophique. Le buteur portugais reste d’ailleurs sur trois buts marqués lors des 5 dernières journées de Ligue 1. Une fois encore, il pourrait être la principale arme offensive du PSG en cas de mise sur le banc de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Montpellier marque sur penalty, cote à 7,00

Véritable métronome de Montpellier depuis plusieurs saisons, Teji Savanier sera l’homme à suivre face au PSG. 2e meilleur buteur du club derrière Akor Adams, l’ancien Nimois est l’un des meilleurs artificiers de Ligue 1 au niveau des penaltys. Déjà buteur à 6 reprises la saison passée dans cet exercice, il a déjà marqué 5 penaltys cette saison. Face à une défense parisienne aux nombreux blessés, nul doute qu’une erreur d’inattention pourrait offrir un penalty aux montpellierains et permettre ainsi de transformer l’essai.

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 85€ ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce Montpellier-PSG et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM15" pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85€ en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici un but de Gonçalo Ramos, coté à 2,30.

Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 195 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)