William Saliba glorifié après sa nouvelle masterclass contre Liverpool

L’école des défenseurs centraux français a encore frappé. Si Ibrahima Konaté s’est montré à son avantage ce samedi lors du choc entre Liverpool et Arsenal (1-1), c’est bien William Saliba qui aimante les louanges du Royaume depuis hier soir. Une fois de plus, le défenseur de 22 ans a activé le mode sans échec et livré une prestation taille patron. Intraitable dans les duels face à Luis Diaz et Mo Salah, sécurisant avec le ballon, irrépréhensible sur sa lecture du jeu, l’ancien Stéphanois a logiquement été récompensé par le trophée d’homme du match à l’issue de la rencontre.

Son entraîneur Mikel Arteta, qui avec le temps, doit se lasser de répéter les mêmes choses chaque week-end, a une fois de plus loué la prestation de son Français et plus globalement de ses défenseurs : «Saliba ? Enorme. Mais les trois (Saliba, White, Gabriel) ont été phénoménaux. Je pense que toute l’équipe a atteint le top niveau aujourd’hui», a loué l’Espagnol. Si Arsenal présente la co-meilleure défense de Premier League cette saison (16 buts encaissés comme Liverpool), Saliba n’y est toujours pas étranger.

Saliba porté aux nues par la presse britannique

Fréquemment adoubé par la presse anglaise, Saliba ne se réveillera toujours pas avec le tracas de se faire détruire dans les médias, en ce jour de réveillon de Noël. Après sa prestation, The Guardian l’a glorifie : «William Saliba a été excellent, remarquable, et a encore une fois repoussé la pression de Liverpool en seconde période aux côtés de Gabriel», a loué le quotidien britannique. Le Daily Mail, en quelques mots, a laconiquement écrit : «William Saliba a juste été exceptionnel dans les quatre défenseurs d’Arsenal.», tandis que le Telegraph va encore plus loin en qualifiant le Français de «successeur de Virgil van Dijk comme meilleur défenseur de Premier League».

La forme étincelante de l’international français, en balance avec Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté pour une place de titulaire à l’Euro dans 6 mois, n’a pas non plus échappe à la BBC, élogieuse : «William Saliba a encore remporté les honneurs avec lui pour sa magnifique performance en défense. L’intention d’Arsenal était claire : gagner ce match, et ils l’ont maîtrisé jusqu’à la brillante finition de Salah. » Mais au-delà de la presse, William Saliba est également reconnu par ses pairs. Ces derniers jours, Sol Campbell, légende d’Arsenal, s’était épris d’affection pour son cadet, indiquant que sa charnière avec Gabriel était le meilleur duo d’Arsenal depuis les Invincibles de 2004. Rien que ça.