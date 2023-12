Premier League : Liverpool et Arsenal se neutralisent à l’issue d’un match plaisant

A deux jours de Noël, la Premier League nous offrait un joli cadeau avec un choc du haut de tableau entre Liverpool et Arsenal à l’occasion de la 18e journée du championnat d’outre-Manche. Troisièmes avant la rencontre, les Reds avaient pour ambition de piquer la première place à leurs adversaires du début de soirée. Invaincus lors de leurs dix derniers matches face aux Gunners à domicile en PL, les ouailles de Jürgen Klopp avaient alors de quoi entretenir certains espoirs. Malgré cela, leur début de match timide a profité à des Londoniens bien plus incisifs et inspirés. Alors que Bukayo Saka s’est illustré au bout de quelques secondes de jeu, Arsenal a finalement ouvert le score sur corner grâce à une tête bien placée (0-1, 4e). Cueillis à froid devant leur public, les coéquipiers de Mohamed Salah ont vu Gabriel Jesus (13e) être proche du but du break avant que l’ailier égyptien ne réplique dans l’action qui a suivi (14e). Ce dernier a finalement réglé la mire un quart d’heure plus tard. Lancé sur la droite par Alexander-Arnold, l’ancien de la Roma a effacé Zinchenko avant de tromper David Raya d’une frappe limpide sous la barre (1-1, 29e). Juste avant la pause, Gabriel Martinelli a failli remettre la bande à Mikel Arteta en tête mais sa frappe, devant le but ouvert mais gardé par deux défenseurs, a frôlé le cadre (41e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, l’étau s’est resserré autour des Gunners. Bien moins tranchants, les coéquipiers de Declan Rice ont vu Liverpool hausser le ton et se montrer de plus en plus menaçant. Alors que Joe Gomez s’est laissé aller à une tentative osée (54e), les Reds se sont procurés plusieurs occasions intéressantes mais trop peu significatives pour prendre l’avantage pour la première fois dans cette rencontre. Cette grosse opportunité est arrivée à la 73e minute. Sur un contre rondement mené et qui s’est terminé par un 6 contre 1 en faveur des locaux, Trent Alexander-Arnold n’a pas su cadencer sa course pour ne pas envoyer sa tentative sur la barre transversale (73e). Et au terme d’un dernier quart d’heure et d’un temps additionnel animés, les deux équipes n’ont pas su se départager. Affichant une vraie solidarité, les Londoniens repartent donc des bords de la Mersey avec un nul satisfaisant et qui leur permet de rester en tête de la Premier League. De son côté, Liverpool, qui aurait sûrement dû tuer la rencontre en seconde période, grimpe à la deuxième place mais a de quoi regretter de ne pas être allé chercher un succès qui leur aurait permis de s’adjuger le trône de leader. En tout cas, les deux équipes auront offert un très beau spectacle aux personnes qui ont regardé ce choc qui a tenu toutes ses promesses.